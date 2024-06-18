Гарем, деньги и убийства. Что о Кадырове узнали в "Проекте"?

Издание установило еще нескольких наложниц Кадырова, почти все из которых вступили в интимную связь с ним в раннем возрасте, до 18 лет. "Кадыров предпочитает девственно юных девушек, школьниц или студенток первых курсов. У него есть помощник, который хранит контакты множества молоденьких чеченок. Десятки, может, сотни", - рассказал "Проекту" знакомый Кадырова. Как вспоминают собеседники "Проекта", в нулевые годы красивых молодых чеченок "люди Кадырова могли поймать прямо на улице, по пути на учебу".

Загадочная гибель наставников Адама Кадырова

Один из сыновей Кадырова Адам в последние годы регулярно оказывался в центре внимания СМИ. Особый резонанс вызвало видео, на котором он в кабинете грозненского СИЗО избивает арестованного Никиту Журавеля, задержанного по делу об оскорблении чувств верующих - из-за видео со сжиганием Корана.

"Проект" описал две смерти, связанные с Адамом. Его тренер Абдулкерим Эдилов умер при неизвестных обстоятельствах в 2022 году в возрасте 31 года, а его охранник тогда же бесследно исчез и, вероятно, был убит.

Обе смерти произошли на фоне распространяющихся в республике слухов, которые порочили семью Кадырова, пишет "Проект". По одной версии, наставники якобы проглядели увлечение Адама Кадырова наркотиками, что привело к тяжелой автокатастрофе, в которой погибли случайные люди. По другой, они якобы оказались геями.

Новые фигуранты дела об убийстве Немцова