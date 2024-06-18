Юристы ЕС рекомендуют не обжаловать решение суда о снятии санкций с Авена

Юрист признал, что введение санкций в начале войны было обоснованным политическим действием, однако в дальнейшем санкционную политику необходимо было совершенствовать, чтобы она была более эффективной и адресной. А именно, следует оценить, означает ли тот факт, что компания, в которой Авен является миноритарным членом, платит налоги в России, что он поддерживает войну.

"Если это так, то все эти западные компании, работающие в России, также поддерживают аннексию Крыма и дестабилизацию Украины", - сказал адвокат.

Как уже сообщалось, по отношению к Авену и Фридману установлены санкции США, Великобритании, ЕС и других стран, поскольку эти страны считают, что миллиардеры являются приближенными лицами Путина и обслуживают интересы Кремля, в том числе агрессию России против Украины. Украина также ввела санкции против Фридмана и Авена.

Авен имеет латвийское гражданство и с момента вторжения России в Украину в 2022 году проживает с семьей в Латвии. В судебных инстанциях ЕС различного уровня Авен пытается добиться отмены примененных к нему санкций. Фридман, который имеет гражданство Израиля, продолжает жить в России.

Авен и Фридман просили Суд ЕС отменить санкции, так как считают, что Совет ЕС допустил существенные процедурные нарушения, а также не доказал, что Авен и Фридман действуют в тех секторах экономики, которые являются существенными источниками дохода для российского правительства.

Адвокат Янис Карклиньш, оказывающий юридическую помощь Авену в Латвии и ЕС, ранее заявил агентству LETA, что Совет ЕС в том числе не представил доказательств ни одному из высказанных утверждений о том, что Авен оказывал какую-либо поддержку деятельности, угрожающей суверенитету и независимости Украины. Кроме того, не предоставлено никаких доказательств того, что Авен оказывал поддержку лицам, принимающим решения в РФ и ответственным за войну против Украины.

Как указал Карклиньш, включенный в санкционные списки Авен не только осудил войну, но и избавился от активов в России и разорвал с ней связи.

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