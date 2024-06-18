Юристы ЕС рекомендуют не обжаловать решение суда о снятии санкций с Авена

Юридическая служба Совета Европейского Союза (ЕС) рекомендует не обжаловать решение Суда Европейского Союза об отмене санкций против миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана, сообщило агентство LETA со ссылкой на по неофициальную информацию.
Окончательное решение о том, обжаловать ли решение Генерального суда СЕС в Верховной палате СЕС, обычно принимает Совет ЕС, который представляет глав исполнительной власти стран ЕС.
По делу Авена и Фридмана срок подачи апелляции - 20 июня.
Уже сообщалось, что Суд ЕС отменил решение Совета ЕС о санкциях, введенных в отношении Авена и Фридмана 28 февраля 2022 года. Латвия предложила Совету ЕС подать апелляцию.
В Министерстве иностранных дел Латвии (МИД) также сообщили, что правовые акты, которыми были продлены первоначально введенные санкции, остаются в силе.
"Совет ЕС может принять решение об отмене действующих санкций, и до принятия такого решения санкции в отношении вышеупомянутых лиц остаются в силе, а средства и экономические ресурсы, находящиеся в собственности, владении или под контролем указанных лиц, заморожены и доступ к ним закрыт", - подчеркивали ранее в МИД.
Представитель Авена, адвокат Янис Карклиньш ранее выразил агентству LETA мнение, что, требуя подачи апелляции, Латвия действовала под влиянием эмоций, не оценивая приговор, поскольку, мол, он "абсолютно юридически правильный и полностью разрушительный".
Юрист признал, что введение санкций в начале войны было обоснованным политическим действием, однако в дальнейшем санкционную политику необходимо было совершенствовать, чтобы она была более эффективной и адресной. А именно, следует оценить, означает ли тот факт, что компания, в которой Авен является миноритарным членом, платит налоги в России, что он поддерживает войну.
"Если это так, то все эти западные компании, работающие в России, также поддерживают аннексию Крыма и дестабилизацию Украины", - сказал адвокат.
Как уже сообщалось, по отношению к Авену и Фридману установлены санкции США, Великобритании, ЕС и других стран, поскольку эти страны считают, что миллиардеры являются приближенными лицами Путина и обслуживают интересы Кремля, в том числе агрессию России против Украины. Украина также ввела санкции против Фридмана и Авена.
Авен имеет латвийское гражданство и с момента вторжения России в Украину в 2022 году проживает с семьей в Латвии. В судебных инстанциях ЕС различного уровня Авен пытается добиться отмены примененных к нему санкций. Фридман, который имеет гражданство Израиля, продолжает жить в России.
Авен и Фридман просили Суд ЕС отменить санкции, так как считают, что Совет ЕС допустил существенные процедурные нарушения, а также не доказал, что Авен и Фридман действуют в тех секторах экономики, которые являются существенными источниками дохода для российского правительства.
Адвокат Янис Карклиньш, оказывающий юридическую помощь Авену в Латвии и ЕС, ранее заявил агентству LETA, что Совет ЕС в том числе не представил доказательств ни одному из высказанных утверждений о том, что Авен оказывал какую-либо поддержку деятельности, угрожающей суверенитету и независимости Украины. Кроме того, не предоставлено никаких доказательств того, что Авен оказывал поддержку лицам, принимающим решения в РФ и ответственным за войну против Украины.
Как указал Карклиньш, включенный в санкционные списки Авен не только осудил войну, но и избавился от активов в России и разорвал с ней связи.
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