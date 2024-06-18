Могут сбивать дроны и ракеты. Украина получит эффективные гибридные танки

"Ведущее немецкое предприятие по производству вооружения поставит Украине новый танк противовоздушной обороны Frankenstein, предусмотренный для сбития российских беспилотников и ракет", - сообщает издание.

Rheinmetall сообщил, что установит свою самую современную систему ПВО Skyranger на корпусы танков Leopard 1, создав новую боевую машину для укрепления сил обороны Украины".

Руководитель отдела сухопутных систем Rheinmetall Бьорн Бернхард раскрыл, что у предприятия много тяжелых танков Leopard 1, на которых можно смонтировать башню Skyranger с 35-миллиметровой пушкой. Rheinmetall только недавно разработал Skyranger с сенсорами 360 градусов, которые могут бороться против беспилотников.

Бернхард о планах предприятия сообщил на открытии завода Rheinmetall на западе Украины, где предприятия будет ремонтировать поврежденные на фронте немецкие танки.

Ремонтируя военную технику в Украине, предприятие надеется снизить время, необходимое, чтобы снова передать танк в эксплуатацию. Сначала на заводе будут ремонтировать только бронемашины Marder и старшие модели танка Leopard. Однако предприятие сообщило, что хочет ремонтировать в Украине и современyые танки Leopard-2.

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