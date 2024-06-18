Видео Сильные ливни парализовали движение в Таллинне; из-за погоды не смог приземлиться самолет

Из-за погодных цсловий рейс Finnair в понедельник не смог приземлиться в Таллиннском аэропорту. Самолет, который должен был приземлиться в 16:55, был вынужден вернуться в Хельсинки, сообщили в аэропорту.

По словам руководителя отдела маркетинга и коммуникаций аэропорта Маргот Хольтс, при ограниченной видимости или сложных погодных условиях может случиться так, что воздушное судно не сможет приземлиться в аэропорту. "В этот раз самолет вернулся в аэропорт вылета именно из-за погодных условий", - сказала она.

Хольтс добавила, что больше о влиянии погодных условий на воздушные судна можно прочитать на сайте аэропорта, а подробную информацию о конкретном рейсе можно получить у представителя авиакомпании, пишет Rus.Postimees.

Ливни осложнили движение и на дорогах. Читатель Postimees прислал видео с участка дороги на бульвара Вадабузе, который был конкретно затоплен из-за ливней. По словам читателя, в результате повреждения получили несколько автомобилей.

В свою очередь генеральный секретарь олимпийского комитета Эстонии Сиим Суклес в соцсетях показал, что на улице Макри затопило электросамокаты.

Как уже сообщалось, и в Латвии в понедельник после обеда и вечером было объявлено оранжевое предупреждение о сильных ливнях. Впрочем, Ригу гроза затронула не так сильно, как Таллинн.

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