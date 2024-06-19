Российский суд приговорил солдата из США к тюрьме

Полиция арестовала Гордона Блэка в прошлом месяце в дальневосточном городе Владивосток, где он навестил россиянку, с которой познакомился во время службы в Южной Корее.

34-летний мужчина был арестован после того, как женщина сообщила о нем в полицию после ссоры.

Женщина обвинила Блэка в краже у нее около 10 000 рублей (100 евро) и заявила, что он напал на нее.

Блэк "частично признал свою вину" в краже, но не признал себя виновным в угрозах убить женщину, сообщают российские СМИ.

Блэк сказал, что женщина начала ссору после употребления алкоголя.

Пара познакомилась в октябре 2022 года в приложении Tinder в Южной Корее, а затем женщина пригласила американца во Владивосток.

Американский телеканал NBC News сообщил, что военнослужащий отправился в Россию как частное лицо и не имел никаких служебных обязанностей.

За последние годы российские власти задержали несколько граждан США. Критики обвиняют Москву в использовании задержанных для обмена на российских граждан, осужденных в США.

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