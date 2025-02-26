"Я слышал об этом. Слышал, что он приедет в пятницу", - сказал президент журналистам в Белом доме.

"Он хочет подписать это соглашение со мной, и я его понимаю - это большая, очень большая сделка", - добавил Трамп.

Ранее Трамп требовал, чтобы Украина предоставила США доступ к своим запасам редкоземельных металлов и других природных ресурсов в качестве компенсации за многомиллиардную военную помощь, оказанную во времена президента Джо Байдена.

Согласно условиям соглашения, американские компании будут участвовать в добыче украинских полезных ископаемых, а доходы от их эксплуатации будут поступать в специально созданный совместный фонд Украины и США, сообщил украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

"Сейчас представители правительства работают над деталями. Мы рассматриваем возможность визита в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения", - уточнил он.

Украина потребовала, чтобы Вашингтон включил в соглашение пункты о гарантиях безопасности.

Украинский чиновник отметил, что в проекте документа действительно содержатся ссылки на вопросы безопасности, однако четкие обязательства США в нем не прописаны.

"В тексте есть общая формулировка о том, что Америка инвестирует в стабильную, процветающую и суверенную Украину, работает над достижением долгосрочного мира и поддерживает усилия по обеспечению безопасности", - пояснил он.

Также сообщается, что Вашингтон убрал из соглашения ряд условий, которые могли быть невыгодны Киеву, включая требование о передаче США природных ресурсов на сумму 500 миллиардов долларов.

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