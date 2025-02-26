Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что соглашение между Украиной и Соединенными Штатами о совместной разработке природных ресурсов позволит Киеву "продолжать борьбу". Такое заявление он сделал в Овальном кабинете Белого дома, отвечая на вопросы журналистов.
Отвечая на вопрос о том, что Украина получит в обмен на подписание этого соглашения, Трамп сказал:
"350 миллиардов долларов, много техники, военной техники и право продолжать борьбу".
Он также подчеркнул:
"Должен сказать, что украинцы... они очень храбрые, они хорошие солдаты. Но без США, без наших денег и военной техники эта война закончилась бы очень быстро".
Журналисты спросили Трампа, как долго США планируют продолжать поставки вооружений Киеву.
"Возможно, до тех пор, пока у нас не будет соглашения с Россией. Нам нужно соглашение. В противном случае это будет продолжаться", - ответил президент.
По данным Госдепартамента США, по состоянию на 20 января, то есть до инаугурации Трампа, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Украине с начала полномасштабного вторжения России, составил около 69,2 миллиарда долларов.
Как сообщил высокопоставленный украинский чиновник, условия соглашения о добыче полезных ископаемых между США и Украиной уже согласованы, и оно может быть подписано в ближайшую пятницу во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.
Трамп подтвердил, что Зеленский действительно прибудет в американскую столицу в этот день:
"Я слышал об этом. Слышал, что он приедет в пятницу", - сказал президент журналистам в Белом доме.
"Он хочет подписать это соглашение со мной, и я его понимаю - это большая, очень большая сделка", - добавил Трамп.
Ранее Трамп требовал, чтобы Украина предоставила США доступ к своим запасам редкоземельных металлов и других природных ресурсов в качестве компенсации за многомиллиардную военную помощь, оказанную во времена президента Джо Байдена.
Согласно условиям соглашения, американские компании будут участвовать в добыче украинских полезных ископаемых, а доходы от их эксплуатации будут поступать в специально созданный совместный фонд Украины и США, сообщил украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным.
"Сейчас представители правительства работают над деталями. Мы рассматриваем возможность визита в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения", - уточнил он.
Украина потребовала, чтобы Вашингтон включил в соглашение пункты о гарантиях безопасности.
Украинский чиновник отметил, что в проекте документа действительно содержатся ссылки на вопросы безопасности, однако четкие обязательства США в нем не прописаны.
"В тексте есть общая формулировка о том, что Америка инвестирует в стабильную, процветающую и суверенную Украину, работает над достижением долгосрочного мира и поддерживает усилия по обеспечению безопасности", - пояснил он.
Также сообщается, что Вашингтон убрал из соглашения ряд условий, которые могли быть невыгодны Киеву, включая требование о передаче США природных ресурсов на сумму 500 миллиардов долларов.
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