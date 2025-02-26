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Трамп и Мерц: Отчуждение или партнерство?

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Фридрих Мерц
Фридрих Мерц Фото: Jens Krick/AP Photo/picture alliance

На выборах в Германии США поддержали ультраправых. Вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц встревожен и объявил курс на снижение зависимости от Вашингтона, но надеется сохранить отношения.

Фридрих Мерц (Friedrich Merz) не скрывает раздражения. "Вмешательства из Вашингтона были не менее драматичными, радикальными и, в конце концов, бессовестными, как и вмешательства, которые мы видели со стороны Москвы", - сказал вероятный будущий канцлер Германии, выступая в передаче Berliner Runde телеканалов ARD и ZDF после победы его партии на досрочных выборах в бундестаг 23 февраля. Оппозиционный консервативный блок ХДС/ХСС занял на них первое место, набрав 28,5% голосов. К Пасхе, то есть к концу апреля, Мерц планирует создать коалицию с социал-демократами и стать канцлером. А вот еще одна цитата главы ХДС из того же эфира: "Для меня будет абсолютным приоритетом как можно быстрее так усилить Европу, чтобы мы шаг за шагом действительно достигли независимости от США".

Вице-президент США Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности, февраль 2025
Вице-президент США Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности, февраль 2025 Фото: THOMAS KIENZL/AFP

Жесткие слова Мерца стали среди прочего ответом на заявления и действия окружения нового президента США Дональда Трампа. В конце 2024 года близкий соратник Трампа миллиардер Илон Маск поддержал крайне правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая заняла на выборах второе место. За неделю до голосования вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал не отказываться от сотрудничества с АдГ и демонстративно встретился в Мюнхене с главой партии Алис Вайдель (Alice Weidel). АдГ - главный противник партии Мерца. С ультраправыми отказываются сотрудничать все представленные в бундестаге партии.

Как Мерц протягивал руку Трампу

Чтобы понять значение слов Мерца в адрес Вашингтона, стоит вспомнить его биографию и недавние события. 69-летний будущий канцлер - из того поколения немецких политиков, для которых Соединенные Штаты были ориентиром и примером для подражания. Он убежденный атлантист, бывший глава германо-американской НКО Atlantik-Brücke, тесно связанный с Америкой убеждениями и бизнес-опытом. Мерц, ставший депутатом Европарламента в 1989 году, незадолго до падения Берлинской стены, также убежденный проевропейский политик. Теперь он констатирует: "Все сигналы, которые мы получаем из Вашингтона, указывают на то, что интерес (США. - Ред.) к Европе существенно снижается".

Когда 6 ноября Трамп выиграл президентские выборы, Мерц его поздравил и заверил, что "США были, есть и будут самым важным союзником Германии за пределами Европы". К вступлению Трампа в должность 20 января Мерц написал ему письмо, причем рукописное. Во время избирательной кампании, Мерц пытался в чем-то копировать Трампа. Слоган ХДС "За Германию, которой мы снова можем гордиться" напоминал Трампа с его "Сделаем Америку снова великой!".

После выборов в бундестаг Трамп поздравил в своей соцсети Truth Social "консервативную партию в Германии", но не упомянул ни Мерца, ни ХДС.

Что отличает, и что связывает Мерца и Трампа

Мерц и Трамп сильно отличаются друг от друга. Глава ХДС - профессиональный политик, представитель истеблишмента, сторонник тесных связей между Европой и Америкой. Трамп – бывший девелопер и телезвезда, который пошел в политику, чтобы бороться с истеблишментом. Президент США не ценит связи с Европой и уже вводил санкции против европейских компаний во время своего первого президентского срока.

Дональд Трамп
Дональд Трамп Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Но у них есть и общее. Трамп и Мерц - консерваторы и выступают среди прочего за ограничение миграции. Также оба - миллионеры. Будущий глава правительства ФРГ заработал миллионы, работая главой правления немецкого представительства американского инвестиционного фонда BlackRock. До возвращения в политику в 2021 году Мерц также работал в Германии в американской адвокатской кампании Mayer Brown.

Как Германия может стать "независимой" от США

После выборов Мерц дал понять, что не теряет надежду сохранить отношения с Вашингтоном. Он заявил, что Германия по-прежнему воспринимает США как партнера. Но будущий канцлер не скрывает сомнения, особенно это касается возможного снижения роли США в НАТО, на что намекал Трамп. Можно ли будет к июньскому саммиту альянса в Гааге "говорить о НАТО в его нынешнем состоянии" - для Мерца вопрос открытый.

Что означают слова Мерца о "независимости" от США? Один из ведущих специалистов по германо-американским отношениям, эксперт Германского фонда Маршалла (GMF) Джек Джейнс в беседе с DW предположил, что это будет "сложно реализовать в краткосрочной перспективе, хотя в долгосрочной перспективе желательно, чтобы у Европы была более автономная позиция по вопросам безопасности". Джейнс интерпретирует слова Мерца как планы усиления возможностей бундесвера и армий европейских стран защищать себя. Эксперт предположил, что частью стратегии Трампа будет принцип "разделяй и властвуй", то есть попытки общаться с отдельными странами, а не с Евросоюзом. Для Мерца один из приоритетов - сохранить и усилить единство Европы в диалоге с США.

Снижения экономической зависимости Германии от Америки (США - главный торговый партнер ФРГ) Джейнс не ждет, скорее - наоборот. "Мерц, вероятно, попытается усилить экономические связи", - считает эксперт. В целом, по его словам, отношения США и ФРГ находятся в низшей точке. Джейнс надеется, что в Америке есть силы, которые могут внести коррективы. На это же надеется и Мерц, который упоминал Конгресс.

Мерц и переговоры Трампа с Путиным

В эти дни будущий канцлер особенно обеспокоен риторикой и действиями Вашингтона в адрес Украины. Он считает, что США не должны вести переговоры с Россией об окончании ее войны против Украины без участия Киева и Брюсселя. "Для достижения справедливого мира страна, на которую напали, должна быть частью мирных переговоров", - написал Мерц в соцсети X.

Влиять на переговоры президента США и президента России Владимира Путина по Украине Мерц до вступления в должность не может, отмечает Джек Джейнс. Пока победителю выборов в Германии остается согласовывать позицию с другими европейскими лидерами, например с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Если Трамп добьется прекращения огня к Пасхе, о чем писали СМИ, он может сказать европейцам: "Теперь вы этим занимаетесь", предполагает Джейнс. Тогда для Мерца наступит время действовать, поскольку этот момент может совпасть с его вступлением в должность канцлера.

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