Фридрих Мерц (Friedrich Merz) не скрывает раздражения. "Вмешательства из Вашингтона были не менее драматичными, радикальными и, в конце концов, бессовестными, как и вмешательства, которые мы видели со стороны Москвы", - сказал вероятный будущий канцлер Германии, выступая в передаче Berliner Runde телеканалов ARD и ZDF после победы его партии на досрочных выборах в бундестаг 23 февраля. Оппозиционный консервативный блок ХДС/ХСС занял на них первое место, набрав 28,5% голосов. К Пасхе, то есть к концу апреля, Мерц планирует создать коалицию с социал-демократами и стать канцлером. А вот еще одна цитата главы ХДС из того же эфира: "Для меня будет абсолютным приоритетом как можно быстрее так усилить Европу, чтобы мы шаг за шагом действительно достигли независимости от США".