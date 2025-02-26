На выборах в Германии США поддержали ультраправых. Вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц встревожен и объявил курс на снижение зависимости от Вашингтона, но надеется сохранить отношения.
Трамп и Мерц: Отчуждение или партнерство?
Фридрих Мерц (Friedrich Merz) не скрывает раздражения. "Вмешательства из Вашингтона были не менее драматичными, радикальными и, в конце концов, бессовестными, как и вмешательства, которые мы видели со стороны Москвы", - сказал вероятный будущий канцлер Германии, выступая в передаче Berliner Runde телеканалов ARD и ZDF после победы его партии на досрочных выборах в бундестаг 23 февраля. Оппозиционный консервативный блок ХДС/ХСС занял на них первое место, набрав 28,5% голосов. К Пасхе, то есть к концу апреля, Мерц планирует создать коалицию с социал-демократами и стать канцлером. А вот еще одна цитата главы ХДС из того же эфира: "Для меня будет абсолютным приоритетом как можно быстрее так усилить Европу, чтобы мы шаг за шагом действительно достигли независимости от США".
Жесткие слова Мерца стали среди прочего ответом на заявления и действия окружения нового президента США Дональда Трампа. В конце 2024 года близкий соратник Трампа миллиардер Илон Маск поддержал крайне правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая заняла на выборах второе место. За неделю до голосования вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал не отказываться от сотрудничества с АдГ и демонстративно встретился в Мюнхене с главой партии Алис Вайдель (Alice Weidel). АдГ - главный противник партии Мерца. С ультраправыми отказываются сотрудничать все представленные в бундестаге партии.
Как Мерц протягивал руку Трампу
Чтобы понять значение слов Мерца в адрес Вашингтона, стоит вспомнить его биографию и недавние события. 69-летний будущий канцлер - из того поколения немецких политиков, для которых Соединенные Штаты были ориентиром и примером для подражания. Он убежденный атлантист, бывший глава германо-американской НКО Atlantik-Brücke, тесно связанный с Америкой убеждениями и бизнес-опытом. Мерц, ставший депутатом Европарламента в 1989 году, незадолго до падения Берлинской стены, также убежденный проевропейский политик. Теперь он констатирует: "Все сигналы, которые мы получаем из Вашингтона, указывают на то, что интерес (США. - Ред.) к Европе существенно снижается".
Когда 6 ноября Трамп выиграл президентские выборы, Мерц его поздравил и заверил, что "США были, есть и будут самым важным союзником Германии за пределами Европы". К вступлению Трампа в должность 20 января Мерц написал ему письмо, причем рукописное. Во время избирательной кампании, Мерц пытался в чем-то копировать Трампа. Слоган ХДС "За Германию, которой мы снова можем гордиться" напоминал Трампа с его "Сделаем Америку снова великой!".
После выборов в бундестаг Трамп поздравил в своей соцсети Truth Social "консервативную партию в Германии", но не упомянул ни Мерца, ни ХДС.
Что отличает, и что связывает Мерца и Трампа
Мерц и Трамп сильно отличаются друг от друга. Глава ХДС - профессиональный политик, представитель истеблишмента, сторонник тесных связей между Европой и Америкой. Трамп – бывший девелопер и телезвезда, который пошел в политику, чтобы бороться с истеблишментом. Президент США не ценит связи с Европой и уже вводил санкции против европейских компаний во время своего первого президентского срока.
Но у них есть и общее. Трамп и Мерц - консерваторы и выступают среди прочего за ограничение миграции. Также оба - миллионеры. Будущий глава правительства ФРГ заработал миллионы, работая главой правления немецкого представительства американского инвестиционного фонда BlackRock. До возвращения в политику в 2021 году Мерц также работал в Германии в американской адвокатской кампании Mayer Brown.
Как Германия может стать "независимой" от США
После выборов Мерц дал понять, что не теряет надежду сохранить отношения с Вашингтоном. Он заявил, что Германия по-прежнему воспринимает США как партнера. Но будущий канцлер не скрывает сомнения, особенно это касается возможного снижения роли США в НАТО, на что намекал Трамп. Можно ли будет к июньскому саммиту альянса в Гааге "говорить о НАТО в его нынешнем состоянии" - для Мерца вопрос открытый.
Что означают слова Мерца о "независимости" от США? Один из ведущих специалистов по германо-американским отношениям, эксперт Германского фонда Маршалла (GMF) Джек Джейнс в беседе с DW предположил, что это будет "сложно реализовать в краткосрочной перспективе, хотя в долгосрочной перспективе желательно, чтобы у Европы была более автономная позиция по вопросам безопасности". Джейнс интерпретирует слова Мерца как планы усиления возможностей бундесвера и армий европейских стран защищать себя. Эксперт предположил, что частью стратегии Трампа будет принцип "разделяй и властвуй", то есть попытки общаться с отдельными странами, а не с Евросоюзом. Для Мерца один из приоритетов - сохранить и усилить единство Европы в диалоге с США.
Снижения экономической зависимости Германии от Америки (США - главный торговый партнер ФРГ) Джейнс не ждет, скорее - наоборот. "Мерц, вероятно, попытается усилить экономические связи", - считает эксперт. В целом, по его словам, отношения США и ФРГ находятся в низшей точке. Джейнс надеется, что в Америке есть силы, которые могут внести коррективы. На это же надеется и Мерц, который упоминал Конгресс.
Мерц и переговоры Трампа с Путиным
В эти дни будущий канцлер особенно обеспокоен риторикой и действиями Вашингтона в адрес Украины. Он считает, что США не должны вести переговоры с Россией об окончании ее войны против Украины без участия Киева и Брюсселя. "Для достижения справедливого мира страна, на которую напали, должна быть частью мирных переговоров", - написал Мерц в соцсети X.
Drei Jahre russischer Angriffskrieg gegen die #Ukraine. Drei Jahre Krieg in Europa. Seit drei Jahren begleiten uns die schrecklichen Bilder von Zerstörung und Kriegsverbrechen. Europa steht unverändert fest an der Seite der Ukraine. Es gilt mehr denn je: Wir müssen die Ukraine in…— Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) February 24, 2025
Влиять на переговоры президента США и президента России Владимира Путина по Украине Мерц до вступления в должность не может, отмечает Джек Джейнс. Пока победителю выборов в Германии остается согласовывать позицию с другими европейскими лидерами, например с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Если Трамп добьется прекращения огня к Пасхе, о чем писали СМИ, он может сказать европейцам: "Теперь вы этим занимаетесь", предполагает Джейнс. Тогда для Мерца наступит время действовать, поскольку этот момент может совпасть с его вступлением в должность канцлера.
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