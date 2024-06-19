Самолет совершил аварийную посадку возле аэропорта "Рига": есть пострадавший

На данный момент известно, что пилот совершил вынужденную посадку на поле, сообщили в CAA. Известно, что один человек пострадал, это был не пилот. На месте работают представители служб и гражданской авиации, сообщает CAA.

По данным CAA, пилот сообщил о технических проблемах и совершил экстренную посадку. VUGD в своем посте в микроблоге X сообщила, что речь идет о небольшом самолете.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта "Рига" в настоящее время закрыта и полеты не осуществляются. Пассажиров, чьи рейсы будут задержаны, просят связаться со своими авиакомпаниями.

Представитель CAA Айвис Винцев сообщил агентству LETA, что инцидент произошел только что и CAA пока не может предоставить дополнительную информацию.

На месте происшествия также работают три медицинские бригады, в том числе бригада врачей-специалистов, сообщили LETA в Службе неотложной медицинской помощи.

Исходя из информации Flightradar24, возле аэропорта Риги в настоящее время кружат два пассажирских самолета - самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший из Дублина в Ригу, и самолет латвийской национальной авиакомпании airBaltic, который находился по пути из Вены в Ригу.

Государственная пожарно-спасательная служба получила информацию от CAA об исчезновении самолета и в настоящее время ведет его поиск, сообщили агентству LETA в службе.

Новость обновляется.

🚨Plkst. 10.42 VUGD saņēma informāciju par iespējamu negadījumu, kurā iesaistīts neliels gaisa kuģis. VUGD resursi iesaistīti iespējamās negadījuma vietas pārmeklēšanā. — VUGD (@ugunsdzeseji) June 19, 2024

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