Липину интересно Кандидат в евродепутаты сбежала в Беларусь - что мы знаем об Ольге Чернявской?

Это все написано для того, чтобы показать, как легко Чернявская позволяет отдельным примерам выстраиваться в тенденцию, которая не является правдой. А стоило бы заняться фактчекингом и сравнить свои личные ощущения с объективной реальностью.

Другой пример этого, кстати, тоже связанный с кинематографом. Чернявская признается, что впервые стала задумываться о политике, посмотрев фильм "Дух времени" (Zeitgeist).

Для тех, кто не в курсе - фильм "Дух времени" вышел в 2007 году. В нем провозглашается множество конспирологических идей, начиная от "истинных" причин катастрофы 11 сентября 2001 года и заканчивая "мировым правительством".

Собственно, множество ученых и исследователей аргументированно раскритиковали различные части и этого фильма, и его продолжений со ссылкой на настоящие факты и исследования, в отличие от домыслов создателя картины. Но для Чернявской "Дух времени" стал началом ее политических взглядов.