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Липину интересно Кандидат в евродепутаты сбежала в Беларусь - что мы знаем об Ольге Чернявской?

Артем Липин rus.tvnet.lv
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Ольга Чернявская в эфире телеканала "Беларусь 1"
Ольга Чернявская в эфире телеканала "Беларусь 1" Фото: Скриншот RUS TVNET

Ольга Чернявская. Политик, блогер, активист, коуч. До выборов в Европарламент она прославилась своими, скажем так, неоднозначными высказываниями в TikTok. А теперь она уже живет в Беларуси, продолжая свою блогерскую карьеру там. И даже уже успела дать несколько интервью местным СМИ. Давайте же проследим за поворотами судьбы Чернявской.

Это все написано для того, чтобы показать, как легко Чернявская позволяет отдельным примерам выстраиваться в тенденцию, которая не является правдой. А стоило бы заняться фактчекингом и сравнить свои личные ощущения с объективной реальностью.

Другой пример этого, кстати, тоже связанный с кинематографом. Чернявская признается, что впервые стала задумываться о политике, посмотрев фильм "Дух времени" (Zeitgeist).

Для тех, кто не в курсе - фильм "Дух времени" вышел в 2007 году. В нем провозглашается множество конспирологических идей, начиная от "истинных" причин катастрофы 11 сентября 2001 года и заканчивая "мировым правительством".

Собственно, множество ученых и исследователей аргументированно раскритиковали различные части и этого фильма, и его продолжений со ссылкой на настоящие факты и исследования, в отличие от домыслов создателя картины. Но для Чернявской "Дух времени" стал началом ее политических взглядов.

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