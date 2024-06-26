Липину интересно Кандидат в евродепутаты сбежала в Беларусь - что мы знаем об Ольге Чернявской?

Ольга Чернявская. Политик, блогер, активист, коуч. До выборов в Европарламент она прославилась своими, скажем так, неоднозначными высказываниями в TikTok. А теперь она уже живет в Беларуси, продолжая свою блогерскую карьеру там. И даже уже успела дать несколько интервью местным СМИ. Давайте же проследим за поворотами судьбы Чернявской.
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Это все написано для того, чтобы показать, как легко Чернявская позволяет отдельным примерам выстраиваться в тенденцию, которая не является правдой. А стоило бы заняться фактчекингом и сравнить свои личные ощущения с объективной реальностью.
Другой пример этого, кстати, тоже связанный с кинематографом. Чернявская признается, что впервые стала задумываться о политике, посмотрев фильм "Дух времени" (Zeitgeist).
Для тех, кто не в курсе - фильм "Дух времени" вышел в 2007 году. В нем провозглашается множество конспирологических идей, начиная от "истинных" причин катастрофы 11 сентября 2001 года и заканчивая "мировым правительством".