Разыскивается пропавший без вести Станислав

Юрмальский участок полиции разыскивает пропавшего Станислава Светланова, которого в последний раз видели 16 июня в Юрмале на улице Йомас. С тех пор его местонахождение неизвестно, сообщают правоохранители.
Приметы Станислава: рост около 180 см, среднее телосложение, короткие темные волосы.
Полиция призывает ознакомиться с фотографией мужчины и отозваться каждого, кто знает о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.
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