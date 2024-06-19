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Разыскивается пропавший без вести Станислав

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Разыскивается пропавший без вести Станислав Светланов
Разыскивается пропавший без вести Станислав Светланов Фото: Stanislavs Svetlanovs

Юрмальский участок полиции разыскивает пропавшего Станислава Светланова, которого в последний раз видели 16 июня в Юрмале на улице Йомас. С тех пор его местонахождение неизвестно, сообщают правоохранители.

Приметы Станислава: рост около 180 см, среднее телосложение, короткие темные волосы.

Полиция призывает ознакомиться с фотографией мужчины и отозваться каждого, кто знает о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.

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