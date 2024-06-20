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Видео "Что они будут есть?" Студенты колледжа должны оплатить обед экзаменационной комиссии

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Люди пишут экзамен. Иллюстративное фото
Люди пишут экзамен. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Преподаватели Рижского технического колледжа (RTK) просят студентов сообща собрать деньги на угощение членам экзаменационной комиссии, подчеркивая, что "так происходит каждый год". Студенты не в восторге от этой практики, сообщает программа Bez Tabu.

Студентка последнего курса колледжа рассказала программе, что она и еще одна преподавательница попросили студентов (всего около 45 человек) выделить по три евро на обед для приглашенных членов экзаменационной комиссии. Многие студенты были этим недовольны.

"Сейчас время экзаменов. В течение двух дней мы будем сдавать экзамен на техников по компьютерным системам, и на экзамен приедут представители одной компьютерной компании. Преподаватель нашего и другого курса собирает по три евро со студентов обоих курсов, чтобы купить обед для экзаменационной комиссии из трех человек.

В общей сложности мы собираем около 150 евро. Интересно, что они будут есть? Мы уже посмеялись, что будет икра и вино", - сказал студент.

Он прислал в программу скриншот сообщения преподавателя, напоминающего студентам о необходимости взять с собой три евро на воду, кофе и обед. В сообщении отмечается, что "так было каждый год", что говорит о том, что это обычная практика в учебном заведении.

Директор RTK Рута Гинтауте-Марихина заявила, что не поддерживает действия педагогов и не знает о такой традиции, так как давно не является директором.

"Очевидно, что подобное практиковать не следует. Я, конечно, не знаю о таких традициях и, вероятно, не буду их поддерживать. Это не делалось централизованно, не было никакой команды или приказа об этом. Со мной такие действия не согласовывались. Я обязательно узнаю, поговорю с педагогами, которые этим занимаются", - сказала директор.

В Государственной службе качества образования (IKVD) указали, что недопустимо собирать деньги с учеников на подобные цели и что это делает преподаватель.

Несколько студентов последних курсов также отметили, что с учащихся также собираются средства на выпускной. Называются гораздо большие суммы - даже 20 евро.

IKVD подчеркивает, что пожертвования и взносы должны быть добровольными. Родители и взрослые ученики договариваются о сборе денег и покупке подарков. Они организуют свои угощения, а не преподаватель.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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