Видео "Что они будут есть?" Студенты колледжа должны оплатить обед экзаменационной комиссии

Преподаватели Рижского технического колледжа (RTK) просят студентов сообща собрать деньги на угощение членам экзаменационной комиссии, подчеркивая, что "так происходит каждый год". Студенты не в восторге от этой практики, сообщает программа Bez Tabu.
Студентка последнего курса колледжа рассказала программе, что она и еще одна преподавательница попросили студентов (всего около 45 человек) выделить по три евро на обед для приглашенных членов экзаменационной комиссии. Многие студенты были этим недовольны.
"Сейчас время экзаменов. В течение двух дней мы будем сдавать экзамен на техников по компьютерным системам, и на экзамен приедут представители одной компьютерной компании. Преподаватель нашего и другого курса собирает по три евро со студентов обоих курсов, чтобы купить обед для экзаменационной комиссии из трех человек.
В общей сложности мы собираем около 150 евро. Интересно, что они будут есть? Мы уже посмеялись, что будет икра и вино", - сказал студент.
Он прислал в программу скриншот сообщения преподавателя, напоминающего студентам о необходимости взять с собой три евро на воду, кофе и обед. В сообщении отмечается, что "так было каждый год", что говорит о том, что это обычная практика в учебном заведении.
Директор RTK Рута Гинтауте-Марихина заявила, что не поддерживает действия педагогов и не знает о такой традиции, так как давно не является директором.
"Очевидно, что подобное практиковать не следует. Я, конечно, не знаю о таких традициях и, вероятно, не буду их поддерживать. Это не делалось централизованно, не было никакой команды или приказа об этом. Со мной такие действия не согласовывались. Я обязательно узнаю, поговорю с педагогами, которые этим занимаются", - сказала директор.
В Государственной службе качества образования (IKVD) указали, что недопустимо собирать деньги с учеников на подобные цели и что это делает преподаватель.
Несколько студентов последних курсов также отметили, что с учащихся также собираются средства на выпускной. Называются гораздо большие суммы - даже 20 евро.
IKVD подчеркивает, что пожертвования и взносы должны быть добровольными. Родители и взрослые ученики договариваются о сборе денег и покупке подарков. Они организуют свои угощения, а не преподаватель.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!