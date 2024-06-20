Видео "Что они будут есть?" Студенты колледжа должны оплатить обед экзаменационной комиссии

Студентка последнего курса колледжа рассказала программе, что она и еще одна преподавательница попросили студентов (всего около 45 человек) выделить по три евро на обед для приглашенных членов экзаменационной комиссии. Многие студенты были этим недовольны.

"Сейчас время экзаменов. В течение двух дней мы будем сдавать экзамен на техников по компьютерным системам, и на экзамен приедут представители одной компьютерной компании. Преподаватель нашего и другого курса собирает по три евро со студентов обоих курсов, чтобы купить обед для экзаменационной комиссии из трех человек.

В общей сложности мы собираем около 150 евро. Интересно, что они будут есть? Мы уже посмеялись, что будет икра и вино", - сказал студент.

Он прислал в программу скриншот сообщения преподавателя, напоминающего студентам о необходимости взять с собой три евро на воду, кофе и обед. В сообщении отмечается, что "так было каждый год", что говорит о том, что это обычная практика в учебном заведении.