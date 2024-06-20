Из тюрьмы на войну: как мобилизуют украинских заключенных

Однако, например, в Пятой штурмовой бригаде планируют за несколько следующих месяцев сформировать из бывших заключенных отдельный батальон на 600-800 человек. Возможно, даже со своими командирами из числа осужденных офицеров. "Крайне не хватает личного состава. И, учитывая новое законодательство, свежих мобилизованных из ТЦК (аналог военкомата. - Ред.) придется еще подождать. Так мы хотя бы закроем дыру", - объясняет заместитель командира, представляющийся просто Владиславом.

В прошлом прокурор, он, однако, не склонен воспринимать новобранцев из числа заключенных как преступников, избегающих наказания. "Мы сотрудничаем с теми, кто мотивирован. Кто хочет выполнять свой долг", - убеждает Владислав. При этом он осознает: риск побега вчерашних заключенных из воинской части высок, а ловить их будет некому. И поэтому обещает заслать будущий батальон на такой сложный участок фронта, откуда сам "на броневике еле выехал".

В Пятую штурмовую уже записался 23-летний киевлянин Виталий Я. - один из заключенных, которых руководство колонии привело на пресс-конференцию с авторами закона о мобилизации осужденных. Осенью 2020 года луцкая полиция задержала его с внушительным пакетом синтетических стимуляторов. Мужчина утверждал, что только пересылал по почте чужие посылки, но суд, невзирая на раскаяние и новорожденную дочь, приговорил его к семи годам лишения свободы за сбыт особо крупной партии наркотиков. "Я хотел на войну, еще когда суд шел, но сказали, что не возьмут. Вот, отсидел уже два года, но как только приняли закон, я написал заявление. Я понимаю: в армии придется служить до конца войны. Но мне кажется, там все же будет лучше, чем в тюрьме", - надеется Виталий в разговоре с DW.