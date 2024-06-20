Сербия едва вырвала ничью в матче против Словении на Евро-2024

Встреча прошла на стадионе в немецком Мюнхене и завершилась со счетом 1:1.

Словенцы открыли счет лишь на 69-й минуте, забитым голом отличился Жан Карничник. Футболисты сборной Сербии смогли спастись от поражения на 5-й компенсированной минуте. Тогда мяч в ворота отправил Лука Йович.

Футболисты Сербии набрали первое очко на Евро-2024 и завершит групповой этап в следующий вторник, 25 июня, в игре против Дании.

Для Словении эта ничья оказалась второй подряд. Сейчас футболисты этой страны промежуточно располагается на второй строчке в группе C. Последний матч в группе сборная Словении также проведет проведут 25 июня против Англии.

В день игры генсек Сербского футбольного союза Йован Шурбатович пригрозил, что сборная покинет чемпионат, если УЕФА не применит "самые серьезные санкции" против болельщиков Албании и Хорватии - они во время матча этих команд в среду, 19 июня, скандировали кричалку Ubij Srbina ("убей серба").

За ходом Евро-2024 и турнирными таблицами можно следить здесь.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!