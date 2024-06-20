Российские военные базы у границ Финляндии почти пусты, так как солдат отправили воевать в Украину, сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle со ссылкой на источник в финской разведке.
После вступления Финляндии в НАТО Россия пообещала увеличить свое военное присутствие на границе, однако теперь на военных базах меньше солдат и вооружения, чем год назад, отмечает Yle.
"Примерно 80% военной техники и военнослужащих перегруппировано для войны против Украины", - сказал Yle источник в военной разведке.
В распоряжении Yle есть спутниковые снимки российских баз, подтверждающие эту информацию.
После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Финляндия попросила принять ее в НАТО. Государство было принято в альянс в апреле прошлого года.
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