После вступления Финляндии в НАТО Россия пообещала увеличить свое военное присутствие на границе, однако теперь на военных базах меньше солдат и вооружения, чем год назад, отмечает Yle.

"Примерно 80% военной техники и военнослужащих перегруппировано для войны против Украины", - сказал Yle источник в военной разведке.

В распоряжении Yle есть спутниковые снимки российских баз, подтверждающие эту информацию.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Финляндия попросила принять ее в НАТО. Государство было принято в альянс в апреле прошлого года.

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