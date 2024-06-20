Новые санкции приносят плоды: у рубля начались серьезные проблемы

Американские санкции, введенные на прошлой неделе, начали приносить первые плоды. Курс юаня к рублю достиг минимального уровня за последний год, сообщает Bloomberg.
Таким образом, российский рубль укрепляется по отношению к китайскому юаню пятый день подряд. Это произошло после того, как США сообщили о санкциях против Московской биржи и связанных с ней компаниями. Для российского бюджета это проблема, так как слишком высокий курс рубля по отношению к юаню снижает бюджетные доходы от экспорта, которые критически важны для России, чтобы можно было продолжать финансирование войны против Украины.
Впервые с мая 2023 года юань по отношению к рублю потерял 5% стоимости, теперь один юань стоит 11 рублей. Во вторник наблюдалось падение еще на 4%, и это самое большое падение стоимости за последние два года.
Новые ограничения США против главной биржи России означают, что она больше не может проводить никаких торговых операций в долларах и евро. Участники рынка опасаются, что такая же судьба ждет и юань, поэтому многие члены Московской биржи пытаются избавиться от китайской валюты.
Спрос на юани в последние дни в России очень слаб. На это влияет тот фактор, что и у импортеров есть проблемы с осуществлением расчетов, кроме того, они не могут полноценно конвертировать валюту во время сделок.
США усилили давление на страны, которые Россия считает "дружественными". Отдельные банки в АОЭ, Китае и Турции установили очень строгие ограничения на торговлю с Россией. В течение первых пяти месяцев года объем российского импорта снизился на 13 миллиардов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Банка России.
В то же время предложение юаней на рынке значительно, учитывая, что экспортеры вынуждены продавать свою валютную прибыль Банку России.
"Укрепление стоимости рубля по отношению к юаню будет зависеть и от чиновников. Россия может вмешаться, чтобы стабилизировать ситуацию, или же может снизить требования к экспортерам", - указал экономист Илья Федоров.
Потеря более половины объема торгов на валютном рынке станет болезненным ударом для самой Московской биржи.
"В краткосрочной перспективе все доходы биржи, связанные с долларами и евро, потеряны, это факт. Однако начинают расти доходы в тех валютах, которые идут вместо доллара и евро. Это вопрос времени. Для биржи потеря двух основных иностранных валют будет болезненной. Уничтожит ли это биржу? Вряд ли. У России было два года, чтобы подготовиться к такой ситуации. Принимая во внимание, что главным акционером биржи является государство, логично, что Россия почувствует падение доходов", - отметил руководитель одного из российских банков.
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