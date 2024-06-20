Новые санкции приносят плоды: у рубля начались серьезные проблемы

Таким образом, российский рубль укрепляется по отношению к китайскому юаню пятый день подряд. Это произошло после того, как США сообщили о санкциях против Московской биржи и связанных с ней компаниями. Для российского бюджета это проблема, так как слишком высокий курс рубля по отношению к юаню снижает бюджетные доходы от экспорта, которые критически важны для России, чтобы можно было продолжать финансирование войны против Украины.

Впервые с мая 2023 года юань по отношению к рублю потерял 5% стоимости, теперь один юань стоит 11 рублей. Во вторник наблюдалось падение еще на 4%, и это самое большое падение стоимости за последние два года.

Новые ограничения США против главной биржи России означают, что она больше не может проводить никаких торговых операций в долларах и евро. Участники рынка опасаются, что такая же судьба ждет и юань, поэтому многие члены Московской биржи пытаются избавиться от китайской валюты.