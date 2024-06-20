Россия и НАТО говорят о ядерном сдерживании. Грозит ли это ядерной войной?

Но эта передача обусловлена не свойствами истребителей, а тем, что они есть у Нидерландов (а также у Бельгии, Норвегии и Дании — стран, которые также пообещали свои самолеты Украине).

Руководство НАТО в своих комментариях обычно подчеркивает, что ядерное оружие, которым владеют ее страны, может использоваться только для обороны.

Выступая на ПМЭФ и говоря о том, что Россия будет всегда руководствоваться ядерной доктриной, Владимир Путин отвечал на вопрос политолога Сергея Караганова. В этом вопросе политолог фактически призвал Путина добиться «разгрома и капитуляции противника» с помощью «убыстренного движения по лестнице ядерной эскалации».

И хотя Путин фактически ответил Караганову отказом, эти слова были произнесены в разговоре с главой государства, обладающего одним из самых больших ядерных арсеналов в мире. Далее в своем ответе Путин рассуждал о возможностях систем предупреждения о ракетном нападении России и США и том, станут ли американцы защищать Европу в ядерном противостоянии с Россией.

И это не первый раз, когда Путин говорит о возможном противостоянии с Западом в таких откровенных выражениях.

Тем не менее в НАТО считают, что на самом деле Россия не собирается применять ядерное оружие.

«Мы считаем маловероятным, чтобы Путин применил ядерное оружие в этом конфликте. И у нас нет информации о том, что он принял решение использовать это или другое оружие массового поражения, химическое, биологическое или радиоактивное. Но вместе с тем российская риторика остается довольно опасной. Мы считаем довольно безответственным для руководителя любой ядерной державы [произносить такие слова] в этом контексте», — сказал Русской службе Би-би-си представитель НАТО.

В Киеве, между тем, считают иначе. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко в интервью Times сказал, что не исключает, что Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, если российская армия потерпит поражение в Украине.

Российский военный эксперт, говоривший с Би-би-си на условиях анонимности, сказал, что не стоит недооценивать решимость Кремля. «Я не очень понимаю, на чем основана уверенность такого рода. Мы уверены, что Путин не применит ядерное оружие… Почему?» — сказал он.

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