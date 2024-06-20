Видео Авария на Мангальсале: мужчина разбил легковушку об остановившийся грузовик

Иван поехал из дома на Мангальсале на работу в центр, однако не сумел вовремя сменить полосу движения и врезался в грузовик, оставив за собой длинные следы торможения.

Несмотря на то, что передняя часть его автомобиля Volkswagen была основательно разбита, сам мужчина в ДТП не пострадал. Спасли ремень и подушка безопасности. В свою очередь, грузовик в аварии лишился одной из фар.

Пострадавшая машина принадлежит не водителю, а фирме, в которой он работает. О ней пришлось позаботиться эвакуатору. Иван смотрит на ситуацию позитивно - машину все равно планировалось менять, поэтому приобретение нового автомобиля может произойти быстрее.

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