СМИ: Два вылетевших из Шяуляя в Шри-Ланку и на Филиппины самолета оказались в Иране

Их транспондеры (автоответчики) были выключены, когда они влетели в эту страну. Вскоре после этого платформа авиационных данных ch-aviation сообщила на своем веб-сайте, что один самолет сел в тегеранском аэропорту Мехрабад, а другой - в аэропорту Конарак в Чабахаре, расположенном южнее.

Через несколько дней сайт отслеживания полетов Flightaware сообщил, что один из самолетов находился в Афганистане, в аэропорту Кабула, а позже в базе данных ch-aviation сообщили, что он снова базировался в Иране.

По данным Verslo zinios, действующая в Иране авиакомпания Mahan Air в обход санкций, введенных США из-за иранской ядерной программы, забрала два необходимых ей самолета.

Третий самолет, принадлежащий компании Macka Invest, остался в литовском Шяуляе, но, по словам директора Шяуляйского аэропорта Аурелии Кеузада, ему не разрешили взлететь из-за находившихся на борту запасных частей.

"Летный план этого самолета включал Филиппины, но мы предполагаем, что он также мог бы приземлиться в Иране. И никто не мог этому помешать. Мы просто не выпустили его, узнав, что первый самолет приземлился в Иране", - сказала Куезада.

В литовской авиадиспетчерской компании Oro navigacija сообщили Verslo zinios, что три самолета не вызвали подозрений, а их передвижение за пределами воздушного пространства Литвы перешло в компетенцию поставщиков аэронавигационных услуг других стран, поэтому литовский администратор воздушного транспорта больше не имел никакого влияния.

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