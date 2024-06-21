Смольянинов приглашает на летнюю сессию проекта "Философия на воде"

Некоторое время проект находился на паузе из-за занятости Артура Смольянинова, но сейчас артист вернулся из концертного тура по США и готов открыть летнюю сессию.

Художник, писатель, кандидат наук в психиатрии Андрей Бильжо, по его скромным подсчетам, создал около 30 000 карикатур с главным действующим лицом Петровичем - типично русским мужиком. Петрович стал героем сериала, компьютерной игры и сети ресторанов в Москве, Праге и Киеве. 24 февраля 2022 года Петрович впал "в кому". А Бильжо на время вернулся к первой профессии - психиатрии. Сегодня он живет и работает в Венеции, где купил недвижимость еще до 2022 года, а война в Украине родила у него серии новых образов.

Актер и музыкант Артур Смольянинов известен массовому зрителю прежде всего по роли рядового Лютого в одном из самых кассовых постсоветских фильмов о войне "9 рота". В его фильмографии более ста картин, награжденных призами многих фестивалей. 10 лет он проработал в московском "Современнике". Он попечитель благотворительного фонда "Подари жизнь". Долгое время Смольянинов занимал аполитичную позицию, но после 24 февраля молчать не смог. Как следствие - ему пришлось покинуть страну и переехать в Латвию, где он занялся музыкой, собрал группу cheLovek и выпустил первый альбом.

Продюсер проекта Екатерина Ланская (KATUFILM) - режиссер и продюсер международных фестивалей, телевизионных проектов, видеоработ, обладатель главной награды Лондонской кинопремии L.I.M.P.A, фестивалей Paris International Short Festival и New York International Women Festival. Продюсер документального фильма Maja/Home/Дом о легендарном роде князей Голицыных, ассоциативный продюсер картины "Молоко матери" по роману Норы Икстены. Автор идей и продюсер проектов "Философия на воде" и "Сны Екатерины".