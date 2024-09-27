Ассоциация призывает семейных врачей сделать вакцинацию своим главным приоритетом

LLĢĀA приветствует всех специалистов и медицинские учреждения, которые активно участвуют в проведении вакцинации и просвещении населения. LLĢĀA подтверждает свое обязательство продолжать участвовать в деятельности, способствующей охвату общества вакцинацией. Ассоциация призывает семейных врачей продолжать делать вакцинацию одним из главных приоритетов в своей работе и добиваться высоких результатов в этой области.

Сельские семейные врачи обязуются продолжать активное взаимодействие с политиками, Министерством здравоохранения и его подчиненными органами, неправительственными организациями и общественностью, чтобы укрепить понимание иммунизации, уменьшить влияние дезинформации и добиться уважительного отношения к коллегам, которые выражают свое профессиональное, научно обоснованное мнение.

LLĢĀA настаивает на том, чтобы ответственные госучреждения приняли все необходимые меры для искоренения дезинформации и языка вражды в контексте иммунизации, а также для предотвращения эмоционального насилия в отношении врачей, выполняющих свои профессиональные обязанности в интересах общества.

Ассоциация призывает общественность прислушиваться к рекомендациям врачей, а пациентов - обращаться к своему семейному врачу для обсуждения вопросов иммунизации. В свою очередь LLĢĀA призывает коллег находить время для разъяснения вопросов вакцинации и совместно работать над созданием позиции за вакцинацию для обеспечения общественной безопасности.

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