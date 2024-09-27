Латвийская ассоциация сельских семейных врачей (LLĢĀA) призывает врачей общей практики сделать вакцинацию главным приоритетом в своей работе, сообщили агентству LETA в правлении LLĢĀA.
Ассоциация призывает семейных врачей сделать вакцинацию своим главным приоритетом
Вопрос вакцинации стал особо актуальным после того, как 16 сентября скончался заболевший дифтерией четырехлетний мальчик. Он не был вакцинирован против дифтерии. Позднее полиция задержала родителей ребенка за то, что они забрали из больницы двух других детей, которые также не были вакцинированы и заболели дифтерией, в свою очередь детей доставили обратно в больницу. События сопровождала направленная против вакцинации кампания по дезинформации.
LLĢĀA указывает, что практики семейных врачей в Латвии предоставляют населению профилактические услуги, помощь при острых заболеваниях и долгосрочное лечение хронических болезней. Вакцинация, которая является неотъемлемой частью семейной медицины, - самый эффективный и безопасный способ профилактики некоторых заболеваний.
По оценке ассоциации, вакцинация - это глобальная история успеха, которая позволила нескольким поколениям жить здоровой жизнью. Укрепляя защитные силы человека, вакцины предотвращают риск смертельных заболеваний, бесчисленных страданий и инвалидности.
Ассоциация поддерживает вакцинацию, установленную в государственном календаре иммунизации. В своей повседневной работе семейные врачи видят преимущества вакцин и убеждены в их безопасности и пользе для каждого пациента.
LLĢĀA приветствует всех специалистов и медицинские учреждения, которые активно участвуют в проведении вакцинации и просвещении населения. LLĢĀA подтверждает свое обязательство продолжать участвовать в деятельности, способствующей охвату общества вакцинацией. Ассоциация призывает семейных врачей продолжать делать вакцинацию одним из главных приоритетов в своей работе и добиваться высоких результатов в этой области.
Сельские семейные врачи обязуются продолжать активное взаимодействие с политиками, Министерством здравоохранения и его подчиненными органами, неправительственными организациями и общественностью, чтобы укрепить понимание иммунизации, уменьшить влияние дезинформации и добиться уважительного отношения к коллегам, которые выражают свое профессиональное, научно обоснованное мнение.
LLĢĀA настаивает на том, чтобы ответственные госучреждения приняли все необходимые меры для искоренения дезинформации и языка вражды в контексте иммунизации, а также для предотвращения эмоционального насилия в отношении врачей, выполняющих свои профессиональные обязанности в интересах общества.
Ассоциация призывает общественность прислушиваться к рекомендациям врачей, а пациентов - обращаться к своему семейному врачу для обсуждения вопросов иммунизации. В свою очередь LLĢĀA призывает коллег находить время для разъяснения вопросов вакцинации и совместно работать над созданием позиции за вакцинацию для обеспечения общественной безопасности.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!