Недалеко от Балдоне, возможно, образовалась новая карстовая воронка

На опубликованном в Facebook видео можно увидеть большую воронку, в которую упали растущие там деревья.

Автор видео указывает, что ширина воронки может составлять примерно 15 метров.

Такие карстовые воронки образуются в результате вымывания горных пород и образования подземных пустот, которые со временем обваливаются.

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