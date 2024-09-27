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Недалеко от Балдоне, возможно, образовалась новая карстовая воронка

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Карстовая воронка. Иллюстративное фото
Карстовая воронка. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Недалеко от Балдоне, возможно, образовалась новая карстовая воронка, свидетельствует информация, опубликованная в соцсетях.

На опубликованном в Facebook видео можно увидеть большую воронку, в которую упали растущие там деревья.

Автор видео указывает, что ширина воронки может составлять примерно 15 метров.

Такие карстовые воронки образуются в результате вымывания горных пород и образования подземных пустот, которые со временем обваливаются.

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