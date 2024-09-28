13 ноября белорусская пост-панк-сенсация и авторы хита "Судно" (Борис Рыжий) группа "Молчат дома" в рамках своего мирового тура выступит в концертном зале Palladium.

Основанная в Минске в 2017 году и в настоящее время базирующаяся в Лос-Анджелесе, группа "Молчат дома" известна своим мрачным готическим, но в то же время танцевальным пост-панк-, нью-вейв- и синти-поп-звучанием.

"Молчат дома" вдохновляются такими музыкальными легендами, как The Cure, Siouxsie and the Banshees, Depeche Mode и Human League, а их музыку часто сравнивают с гигантами жанра, такими как Joy Division, Bauhaus и другие.

В 2022 и 2023 годах группа провела мировой тур, выступая на распроданных концертах в США, Европе и Австралии и делая остановки на фестивалях Coachella, Cruel World и Primavera. Часть доходов от концертов "Молчат дома" пожертвовали в поддержку Украины. Они являются одними из музыкантов, которые публично осудили агрессию России.

В рамках своего тура летом 2022 года "Молчат дома" выступили и в Латвии. Большой спрос заставил организаторов поменять место проведения с клуба Melnā Piektdiena на Palladium. Смотрите, как это было!

Галерея: Концерт группы "Молчат дома" в Риге (2022)