На трассе Рига - Вентспилс - опасное для движения препятствие

Препятствие находится на 115-м километре трассы. Движение транспорта регулируется.

За последние сутки в стране зарегистрировано 111 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Четверо из пострадавших были водителями велосипедов.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 439 решений об административных правонарушениях, в том числе 179 за превышение скорости и одно за агрессивное вождение.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено четыре дела об административных правонарушениях и шесть уголовных дел, также уголовное дело возбуждено за управление транспортным средством, возможно, под воздействием наркотических веществ.

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