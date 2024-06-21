Россия может уже сегодня прекратить войну в Украине, отступив с ее территории. Но вместо этого Россия выдвигает невыполнимые условия, лишь имитируя готовность к переговорам, делает вывод старший директор европейского отделения Совета национальной безопасности США, посол Майкл Карпентер. На брифинге для европейских журналистов он также раскрыл имеющиеся у США подсчеты о том, насколько велики потери России в войне.

Карпентер отметил, что США не ведут за закрытыми дверями переговоры с Россией о прекращении войны, так как у России нет серьезных намерений.

"Президент Путин всего несколько дней назад произнес речь, в которой изложил свои предпосылки для переговоров с Украиной, в том числе и о том, что Украина должна отдать почти 20% своей территории, находящейся сейчас под российской оккупацией, а также еще 3-4% украинской территории, которой Россия хотела бы обладать. И кроме всего этого он еще требовал от Украины отказаться от какой-либо дальнейшей интеграции с НАТО", - перечисляет Карпентер.

"Это не серьезное предложение переговоров для достижения справедливого и прочного мира. Это требование капитулировать. Это требование сдаться".