Мужчина из охотничьего ружья застрелил вора

В ночь на 23 июня в Варвской волости Вентспилсского края мужчина застрелил вора, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что на выходных в нескольких домах были совершены кражи.
Один из владельцев, охотник, взял свое охотничье ружье и выстрелил в сторону незваного гостя, ранив его.
Вор был доставлен в медицинское учреждение с травмами. Через несколько часов Госполиция получила информацию о том, что мужчина скончался от полученных травм в медицинском учреждении.
Начат уголовный процесс. Стрелявший задержан.
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