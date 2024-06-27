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Мужчина из охотничьего ружья застрелил вора

rus.tvnet.lv/LETA
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Охотничье ружье
Охотничье ружье Фото: Schutterstock.com

В ночь на 23 июня в Варвской волости Вентспилсского края мужчина застрелил вора, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что на выходных в нескольких домах были совершены кражи.

Один из владельцев, охотник, взял свое охотничье ружье и выстрелил в сторону незваного гостя, ранив его.

Вор был доставлен в медицинское учреждение с травмами. Через несколько часов Госполиция получила информацию о том, что мужчина скончался от полученных травм в медицинском учреждении.

Начат уголовный процесс. Стрелявший задержан.

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