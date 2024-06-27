По уголовному делу о полетах Кариньша двум лицам присвоено "право на защиту"

В KNAB агентству LETA подтвердили, что юридическая квалификация возможного расследуемого уголовного преступления в уголовном производстве не изменилась, то есть ведомство расследует возможные растраты в связи с использованием спецрейсов для деловых поездок бывшего премьер-министра.

KNAB осуществляет различные процессуальные действия, в том числе допрашивает лиц, а также с уголовно-правовой точки зрения анализирует и оценивает информацию, полученную от учреждений государственного управления, сообщили в ведомстве.

В бюро подтвердили, что в настоящее время право на защиту имеют двое фигурантов уголовного процесса. Согласно закону, право на защиту есть у лица, против которого высказано допущение или утверждение, что оно совершило уголовное преступление. KNAB не уточнил, какой из процессуальных статусов применим к упомянутым двум лицам - статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, или статус подозреваемого.

Уже сообщалось, что в конце марта Генпрокуратура возбудила и передала в KNAB для расследования уголовное дело о возможных растратах, связанных с использованием спецрейсов для деловых поездок бывшего премьер-министра.