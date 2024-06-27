По уголовному делу о полетах Кариньша двум лицам присвоено "право на защиту"

В рамках уголовного процесса по обвинению в растрате в связи с использованием спецрейсов бывшим премьер-министром Кришьянисом Кариньшем в настоящее время оцениваются действия двух лиц, им присвоен статус "право на защиту", выяснило агентство LETA.
В KNAB агентству LETA подтвердили, что юридическая квалификация возможного расследуемого уголовного преступления в уголовном производстве не изменилась, то есть ведомство расследует возможные растраты в связи с использованием спецрейсов для деловых поездок бывшего премьер-министра.
KNAB осуществляет различные процессуальные действия, в том числе допрашивает лиц, а также с уголовно-правовой точки зрения анализирует и оценивает информацию, полученную от учреждений государственного управления, сообщили в ведомстве.
В бюро подтвердили, что в настоящее время право на защиту имеют двое фигурантов уголовного процесса. Согласно закону, право на защиту есть у лица, против которого высказано допущение или утверждение, что оно совершило уголовное преступление. KNAB не уточнил, какой из процессуальных статусов применим к упомянутым двум лицам - статус лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, или статус подозреваемого.
Уже сообщалось, что в конце марта Генпрокуратура возбудила и передала в KNAB для расследования уголовное дело о возможных растратах, связанных с использованием спецрейсов для деловых поездок бывшего премьер-министра.
Проверка Генпрокуратуры установила, что на спецрейсы, которые были организованы в период с 2021 по 2023 год, было потрачено больше денег, чем было предусмотрено в договорах, заключенных с турфирмами.
Учитывая изложенное, прокурор принял решение возбудить уголовное дело по статье Уголовного закона о возможной растрате в крупном размере.
Незаконные и неэкономичные действия при организации спецрейсов Кариньша повлекли за собой необоснованные расходы бюджетов Латвии и Совета ЕС в общей сложности в размере около 545 тысяч евро, установил Госконтроль в ходе ревизии.
Как заявил Госконтроль, полученная в ходе проверки информация свидетельствует, что тогдашний премьер-министр Кариньш, а также находящиеся в его непосредственном подчинении канцелярия премьер-министра и Государственная канцелярия фактически участвовали в принятии и реализации решений об использовании спецрейсов для зарубежных командировок. Канцелярию премьер-министра тогда возглавлял нынешний депутат Сейма Янис Патмалниекс, а Государственную канцелярию - Янис Цитсковскис.
В связи со скандалом с полетами Кариньша Цитсковскис также был временно отстранен от занимаемой должности. Это было сделано по распоряжению премьер-министра Эвики Силини. Решение принято на основании условий и нарушений правовых норм, выявленных в промежуточном отчете сервисной инспекционной комиссии.
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