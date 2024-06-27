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Полиция может оштрафовать безрассудного пловца на 500 евро

rus.tvnet.lv
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Фото: Rīgas Pašvaldības policija

Рижская муниципальная полиция возбудила дело об административном правонарушении в отношении беспечного пловца, которому грозит штраф до 500 евро, сообщили в полиции.

Утром 24 июня в полицию поступила информация о человеке, который прыгнул в озеро Кишэзерс с пирса и исчез под водой. Экипаж муниципальной полиции немедленно отправился в указанное место.

Когда лодка со спасателями была на месте, полицейский заметил в воде мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения бросал вызов судьбе и проверял свои навыки плавания.

Полицейский заговорил с мужчиной в воде и сказал ему, что плавать в состоянии алкогольного опьянения опасно, а также что прыгать с причала запрещено, на что мужчина серьезно не отреагировал.

Сразу после этого человека затащили в лодку и доставили на берег, где его встретили оперативные службы - Государственная пожарно-спасательная служба, Служба неотложной медицинской помощи и Государственная полиция. В это же время на берегу находилась и компания друзей пловца.

В тот момент, когда полиция попросила мужчину сообщить свои личные данные, он начал вести себя нагло, угрожал и не реагировал на просьбы полицейского, продолжая воспринимать ситуацию как авантюру и не понимая опасности своих действий.

Против мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении 

Дело об административном правонарушении возбуждено за нарушение общественного порядка, нарушение общепринятых норм поведения, нарушение покоя людей, работы учреждения, создание угрозы безопасности для себя или других лиц.

За это нарушение к правонарушителю может быть применено предупреждение или штраф до 500 евро.

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