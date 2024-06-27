Больницы опасаются, что армия переманит медиков высокими зарплатам

Представители латвийских больниц с беспокойством смотрят на то, что Национальные вооруженные силы (НВС) начали приглашать на работу медиков, обещая им более высокие зарплаты. Об этом сообщает портал Rus.LSM со ссылкой на Латвийское радио.
В армии обещают, что медсестрам будут платить 1799 евро в месяц после уплаты налогов, помощникам врачей - от 1849 евро, врачам - 1993 евро
В больницах опасаются, что такие высокие зарплаты могут мотивировать часть медиков перейти работать в в армейские структуры. Глава Екабпилсской региональной больницы Эрвин Кейш высказался по этому поводу:
"Что касается оплаты труда, то здесь, наверное, я хотел бы говорить не о зарплате врачей, поскольку считаю, что в нашем медицинском учреждении она абсолютно конкурентоспособна. Большее беспокойство вызывает средний персонал, квалифицированный средний персонал. Это помощники врачей и медсестры.
Зарплата, которую им предлагают Вооруженные силы, значительно превышает наши теоретические и фактические возможности.
С другой стороны, мы определенно позитивно относимся к деятельности Национальных вооруженных сил, поскольку всеобъемлющая государственная оборона на данный момент является общеизвестным приоритетом".
Председатель правления Айзкраукльской больницы Ринальд Муциньш также обеспокоен, что это может вызвать нехватку персонала.
"Доступность рабочей силы в здравоохранении - проблема, которая растет из года в год, и ясно, что любой дополнительный работодатель создает известные риски. Особенно это касается медсестер, нехватку которых мы ощущаем очень остро".
В свою очередь в армии считают, что нет причин для беспокойства. По словам военных, медики смогут совмещать работы.
"Должностным лицам в вооруженных силах дается такая возможность, она логична и обоснована, чтобы они могли получать по возможности более широкую квалификацию и поддерживали эту квалификацию компетенциями. Потому что, например,
если человек в своем лечебном учреждении в НВС - у нас не будет настолько много несчастных случаев, у нас не будет настолько много клинических случаев соответствующих заболеваний. Логично, что лучше пойти и подрабатывать в больнице, чтобы был оборот [пациентов], - рассказал главврач управления медслужбы Объединенного штаба НВС, полковник-лейтенант Нормунд Вайвадс.
Также Вайвадс отметил, что работа медиком в армии имеет свою специфику. Некоторые должности в НВС для медиков предусматривают, что нужно будет поступить на службу в армию, пройти курс военной подготовки, получить звание. Также для таких должностей есть ограничение по возрасту - до 43-45 лет.
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