Больницы опасаются, что армия переманит медиков высокими зарплатам

В свою очередь в армии считают, что нет причин для беспокойства. По словам военных, медики смогут совмещать работы.

"Должностным лицам в вооруженных силах дается такая возможность, она логична и обоснована, чтобы они могли получать по возможности более широкую квалификацию и поддерживали эту квалификацию компетенциями. Потому что, например,

если человек в своем лечебном учреждении в НВС - у нас не будет настолько много несчастных случаев, у нас не будет настолько много клинических случаев соответствующих заболеваний. Логично, что лучше пойти и подрабатывать в больнице, чтобы был оборот [пациентов], - рассказал главврач управления медслужбы Объединенного штаба НВС, полковник-лейтенант Нормунд Вайвадс.

Также Вайвадс отметил, что работа медиком в армии имеет свою специфику. Некоторые должности в НВС для медиков предусматривают, что нужно будет поступить на службу в армию, пройти курс военной подготовки, получить звание. Также для таких должностей есть ограничение по возрасту - до 43-45 лет.

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