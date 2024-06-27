Видео Трагические ДТП на Лиепайском шоссе: полиция предоставила более подробный комментарий

За очень короткое время на Лиепайском шоссе произошли три аварии с летальным исходом, в которых погибли шесть человек. Обстоятельства аварий в четверг, 27 июня, в передаче Rīta Panorāma подробнее прокомментировал начальник Южнокурземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции Ингус Укстиньш.
"В данный момент, говоря об этих трех трагических происшествиях, могу сказать, что не все три аварии произошли в результате выезда на встречную полосу", - рассказал Укстиньш.
Утром во вторник причиной аварии стал выезд машины на главную дорогу с дороги меньшего значения.
Аварии во вторник после обеда и в среду произошли по схожему сценарию - после выезда на встречную полосу легковые автомобили столкнулись с грузовиками.
Пока неясно, произошли ли последние две аварии в момент, когда совершался маневр обгона.
В связи со всеми тремя ДТП начаты уголовные процессы.
Видео: Сюжет передачи Rīta Panorāma
Как уже сообщалось, 26 июня полиция получила информацию, что в Блиденской волости на Лиепайском шоссе произошло ДТП. В трагической аварии погибли подросток и его мать.
Погибшим был игрок команд Латвийской юношеской баскетбольной лиги и Национальной лиги Эмилс Лицитис.
LTV известно, что вместе с мамой подросток направлялся в баскетбольный лагерь. В этот момент парень находился за рулем, у него было разрешение на учебную езду, о чем на машине имелся соответствующий знак. Юный водитель потерял контроль над автомобилем.
В свою очередь 25 июня полиция получила информацию, что в Блиденской волости Салдусского края на Лиепайском шоссе столкнулись легковушка Volvo и грузовик Scania.
Изначально сообщалось, что мужчина за рулем Volvo совершал маневр обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем Scania.
В результате аварии погибли водитель Volvo, его жена и несовершеннолетний ребенок.
Госполиция возбудила уголовное дело и расследует точные причины аварии.
Видео: Тяжелая авария 25 июня
Вторая авария 25 июня произошла в Зирньской волости Салдусского края - там в столкновении двух машин погиб водитель автомобиля Mazda.
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