Видео Трагические ДТП на Лиепайском шоссе: полиция предоставила более подробный комментарий

"В данный момент, говоря об этих трех трагических происшествиях, могу сказать, что не все три аварии произошли в результате выезда на встречную полосу", - рассказал Укстиньш.

Утром во вторник причиной аварии стал выезд машины на главную дорогу с дороги меньшего значения.

Аварии во вторник после обеда и в среду произошли по схожему сценарию - после выезда на встречную полосу легковые автомобили столкнулись с грузовиками.

Пока неясно, произошли ли последние две аварии в момент, когда совершался маневр обгона.

В связи со всеми тремя ДТП начаты уголовные процессы.

Видео: Сюжет передачи Rīta Panorāma

Как уже сообщалось, 26 июня полиция получила информацию, что в Блиденской волости на Лиепайском шоссе произошло ДТП. В трагической аварии погибли подросток и его мать.

Погибшим был игрок команд Латвийской юношеской баскетбольной лиги и Национальной лиги Эмилс Лицитис.

LTV известно, что вместе с мамой подросток направлялся в баскетбольный лагерь. В этот момент парень находился за рулем, у него было разрешение на учебную езду, о чем на машине имелся соответствующий знак. Юный водитель потерял контроль над автомобилем.

В свою очередь 25 июня полиция получила информацию, что в Блиденской волости Салдусского края на Лиепайском шоссе столкнулись легковушка Volvo и грузовик Scania.

Изначально сообщалось, что мужчина за рулем Volvo совершал маневр обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем Scania.

В результате аварии погибли водитель Volvo, его жена и несовершеннолетний ребенок.

Госполиция возбудила уголовное дело и расследует точные причины аварии.

Видео: Тяжелая авария 25 июня

Вторая авария 25 июня произошла в Зирньской волости Салдусского края - там в столкновении двух машин погиб водитель автомобиля Mazda.

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