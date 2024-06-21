ФОТО Шикарные наряды, дорогие авто и лошади! Первый Королевский Аскот в Риге

На этой неделе в Великобритании проходят знаменитые скачки Royal Ascot, которые одновременно являются одним из главных мест сбора британского высшего общества с 1807 года. 20 июня в Латвии впервые состоялось известное благотворительное мероприятие Royal Ascot, и мы, TVNET+, тоже посетили его. Посмотрите и узнайте, как выглядело мероприятие, входной билет на которое стоил до 200 евро.
Соблюдение дресс-кода, или этикета Королевского Аскота, является неотъемлемой частью мероприятия. От дам ожидают, что они придут в платьях, юбках ниже колена, обязательно дополненных шляпками в тон. Джентльменам следует надевать черные, серые или темно-синие костюмы с жилетом и галстуком, а также черные цилиндры и туфли. Соблюдение строгих правил гарантирует, что мероприятие сохранит репутацию места высокой моды и изысканности.
Посмотрите, соблюдали ли гости этикет!