ФОТО Шикарные наряды, дорогие авто и лошади! Первый Королевский Аскот в Риге

На этой неделе в Великобритании проходят знаменитые скачки Royal Ascot, которые одновременно являются одним из главных мест сбора британского высшего общества с 1807 года. 20 июня в Латвии впервые состоялось известное благотворительное мероприятие Royal Ascot, и мы, TVNET+, тоже посетили его. Посмотрите и узнайте, как выглядело мероприятие, входной билет на которое стоил до 200 евро.