До 1 сентября реорганизуют или ликвидируют 54 учебных заведения

К следующему учебному году будут реорганизованы или ликвидированы 54 учреждения образования в самоуправлениях, свидетельствуют данные Министерства образования и науки (МОН).
В настоящее время министерство собрало информацию о 69 решениях по образовательным учреждениям, подлежащим реорганизации или ликвидации. 54 из них будут реорганизованы до сентября этого года, семь - до сентября 2025 года, шесть - до сентября 2026 года.
Основную школу в Сесаве планируется ликвидировать к августу 2027 года, присоединив к другому образовательному учреждению. Дошкольное образовательное учреждение Pasaciņa в Медневе уже ликвидировано в прошедшем учебном году путем присоединения к дошкольному образовательному учреждению Namiņš в Виляке.
Прошедший учебный год стал последним для 34 учреждений образования, но некоторые из них продолжают работать, став частью других учебных заведений.
В Краславском крае будет ликвидировано шесть учебных заведений, в столице - пять. По три учебных заведения будут ликвидированы в Даугавпилсе, Цесисском, Балвском и Кулдигском краях. По два учебных заведения закроются в Салдусском и Айзкраукльском самоуправлениях.
Лиепайская Эзеркрастская начальная школа будет присоединена к Лиепайской средней школе Райниса, а программы заочного и дистанционного обучения 4-й Резекненской средней школы в дальнейшем будет реализовывать 2-я Резекненская средняя школа.
Прошлый учебный год был последним для Гулбишской основной школы в Гулбенском крае, Вариньской основной школы в Смилтенском крае и Ливанской основной школы. Закрывается также Вилькенская основная школа в Лимбажском крае, а ее программа дошкольного образования будет передана детскому саду в Озолайне.
В Талсинском крае будет ликвидирована Колкская начальная школа, а программа дошкольного образования будет передана детскому саду Zelta zivtiņa в Рое. В Добельском и Южнокурземском краях будет ликвидировано по одному дошкольному образовательному учреждению путем присоединения к другому учреждению.
В Лиепае в результате объединения пяти детских садов будут созданы два новых дошкольных образовательных учреждения. В результате объединения Юрмальской Яундубултской основной школы и Юрмальской Пумпурской средней школы будет создана Юрмальская Пумпурская школа.
В Смилтенском крае будет создана Гауенская общеобразовательная и художественная школа О. Вациетиса, объединяющая Гауенскую начальную школу Вациетиса, Гауенскую основную школу и Гауенскую музыкально- художественную школу.
В следующем учебном году сменят уровень образования две школы в Огре, три школы в Тукумском крае и три учебных заведения в Талсинском крае, а также Турлавская основная школа в Кулдигском крае и 75-я Рижская средняя школа.
Также сменят уровень образования шесть столичных школ, школы в Лиепае, Яунпилсе, Кулдиге, Олайне, Яунелгаве и Нерете.
В столице в этом году начнет работу новый детский сад Auseklītis.
Решения о создании, реорганизации или закрытии учебных заведений принимают самоуправления как учредители учебных заведений. О своем решении они сообщают МОН, подавая документы для утверждения.
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