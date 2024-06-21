До 1 сентября реорганизуют или ликвидируют 54 учебных заведения

В настоящее время министерство собрало информацию о 69 решениях по образовательным учреждениям, подлежащим реорганизации или ликвидации. 54 из них будут реорганизованы до сентября этого года, семь - до сентября 2025 года, шесть - до сентября 2026 года.

Основную школу в Сесаве планируется ликвидировать к августу 2027 года, присоединив к другому образовательному учреждению. Дошкольное образовательное учреждение Pasaciņa в Медневе уже ликвидировано в прошедшем учебном году путем присоединения к дошкольному образовательному учреждению Namiņš в Виляке.

Прошедший учебный год стал последним для 34 учреждений образования, но некоторые из них продолжают работать, став частью других учебных заведений.

В Краславском крае будет ликвидировано шесть учебных заведений, в столице - пять. По три учебных заведения будут ликвидированы в Даугавпилсе, Цесисском, Балвском и Кулдигском краях. По два учебных заведения закроются в Салдусском и Айзкраукльском самоуправлениях.

Лиепайская Эзеркрастская начальная школа будет присоединена к Лиепайской средней школе Райниса, а программы заочного и дистанционного обучения 4-й Резекненской средней школы в дальнейшем будет реализовывать 2-я Резекненская средняя школа.