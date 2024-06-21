Вот и подходит к концу очередная рабочая неделя. Главная новость за сегодня - впереди Лиго и три выходных! Но прежде, чем окунуться в них с головой, все же узнайте, чего интересного произошло за день. В ежедневной подборке RUS TVNET рассказываем коротко о главном за пятницу, 21 июня.
Главное за 21 июня ⟩ Массовые увольнения в LDz, чем травятся подростки и прогноз погоды на праздничные выходные
Новости Латвии:
В праздничные выходные погоду в Латвии будет определять циклон, поэтому небо часто будет пасмурным и ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.
К следующему учебному году будут реорганизованы или ликвидированы 54 учреждения образования в самоуправлениях, свидетельствуют данные Министерства образования и науки (МОН).
Latvijas dzelzceļš (LDz) уволит 298 сотрудников, занятых в уборке помещений и территорий железнодорожной инфраструктуры, сообщили агентству LETA в LDz.
Латвийский бегун на длинные дистанции Дмитрий Серёгин в программе "Мне только спросить" рассказал о развитии бега в Латвии за последние 10-15 лет.
Следующая остановка в истории о делах и проделках инвестора в Андрейсалу, предпринимателя из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохамеда Али Алаббара - Сербия. Проект в ее столице Belgrade Waterfront, или как его называет часть местных жителей - Belgrade Waterfraud (мошенничество с водой. - Прим. ред.) - благодаря клике власти и вместе с этим и доброжелательности ее учреждений продвинулся гораздо дальше, чем в других странах Европы. Но, по меньшей мере судя по доступной сейчас информации, он объят и самыми большими скандалами.
У потребляющих наркотики серьезные проблемы со здоровьем могла вызвать марихуана плохого качества, смешанная с новыми психоактивными веществами, или так называемым "спайсом", свидетельствуют наблюдения Госполиции.
Год назад - в ночь на 20 июня 2023 года - по подозрению в возможном совершении уголовного преступления в отношении семилетней Юстине Рейниковой полиция арестовала отца и мачеху девочки в их доме в Роговке. В этом году 5 августа уголовное дело об убийстве Юстине Рейниковой в третий раз будет рассматриваться на закрытом судебном заседании Латгальского окружного суда. Ожидается ли оглашение приговора? Какое наказание получат убийцы Юстине?
В Риге на ул. Лачплеша некий мужчина неуважительно отнесся к латвийскому флагу, сорвав его с держателя возле одного из зданий. Мужчина совсем не заметил камер видеонаблюдения, которые четко зафиксировали хулиганство, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
В Даугаве у Кипсалы температура воды достигла плюс 20 градусов, свидетельствует обобщенная Рижской муниципальной полицией информация.
В пятницу, 21 июня, баскетболисты мужской сборной Латвии провели открытую тренировку. Окруженные СМИ, спортсмены показали свое мастерство на площадке и умение играть друг с другом.
Отныне за организацию торговли в общественных местах в Добельском крае будет взиматься сбор в размере 20 евро, свидетельствуют поправки к обязующим правилам самоуправления "О сборах самоуправления Добельского края", сообщает агентство LETA.
За рубежом:
Российские войска продвигаются в направлении Торецка. Военные эксперты считают, что этот город в Донбассе может стать одной из главных целей "большого летнего наступления" России.
Департамент полиции и погранохраны Эстонии поясняет, что не имеет возможности помешать разведывательной деятельности России, которую она уже месяц ведет с воздуха рядом с восточной границей, но готов сбивать аэростаты, если они окажутся над территорией Эстонии, сообщает Rus.Postimees.
Украинская армия может использовать поставляемое США оружие для нанесения ударов по любым военным объектам на территории России, а не только по тем, которые находятся недалеко от Харьковской области, заявил пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер.
Россия может уже сегодня прекратить войну в Украине, отступив с ее территории. Но вместо этого Россия выдвигает невыполнимые условия, лишь имитируя готовность к переговорам, делает вывод старший директор европейского отделения Совета национальной безопасности США, посол Майкл Карпентер. На брифинге для европейских журналистов он также раскрыл имеющиеся у США подсчеты о том, насколько велики потери России в войне.
Год назад создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что он и его наемники начинают «марш справедливости» на Москву для смещения российского военного руководства. Ранним утром 24 июня вагнеровцы по сути взяли под контроль Ростов-на-Дону. Тем же вечером бунт закончился. Вскоре после этого империя Пригожина прекратила существование, а сам он тем же летом погиб в загадочной авиакатастрофе в Тверской области.
Рано утром в пятницу перед пограничным переходом в эстонской Нарве выстроилась длинная очередь. Сотни людей, многие из которых провели ночь на улице. К концу рабочего дня ситуация нормализовалась. Власти Нарвы оказали помощь ожидающим перехода через мост людям. Мэр города Яан Тоотс назвал причиной проблем провокацию со стороны России, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Предательство было актуально во все времена, и с ним, очень возможно, сталкивались многие из нас. Однако имена некоторых предателей навечно вписаны в историю. Портал TVNET обобщил информацию о пяти величайших предателях в истории человечества.
Нападающий сборной Латвии по баскетболу Янис Тимма вернулся в Латвию для тренировок перед предстоящими играми квалификационного турнира за право участия в Олимпиаде.
На этой неделе в Великобритании проходят знаменитые скачки Royal Ascot, которые одновременно являются одним из главных мест сбора британского высшего общества с 1807 года. 20 июня в Латвии впервые состоялось известное благотворительное мероприятие Royal Ascot, и мы, TVNET+, тоже посетили его. Посмотрите и узнайте, как выглядело мероприятие, входной билет на которое стоил до 200 евро.
Художница Элина Малыгина уже третий год черпает вдохновение в своем отреставрированном частном доме недалеко от Гауи. Элина рассказала изданию Privātā Dzīve, почему это место такое особенное.
Завершился матч второго тура группового этапа чемпионата Европы - 2024 между сборными Словакии и Украины.
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