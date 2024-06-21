Главное за 21 июня Массовые увольнения в LDz, чем травятся подростки и прогноз погоды на праздничные выходные

Департамент полиции и погранохраны Эстонии поясняет, что не имеет возможности помешать разведывательной деятельности России, которую она уже месяц ведет с воздуха рядом с восточной границей, но готов сбивать аэростаты, если они окажутся над территорией Эстонии, сообщает Rus.Postimees.

Украинская армия может использовать поставляемое США оружие для нанесения ударов по любым военным объектам на территории России, а не только по тем, которые находятся недалеко от Харьковской области, заявил пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер.

Россия может уже сегодня прекратить войну в Украине, отступив с ее территории. Но вместо этого Россия выдвигает невыполнимые условия, лишь имитируя готовность к переговорам, делает вывод старший директор европейского отделения Совета национальной безопасности США, посол Майкл Карпентер. На брифинге для европейских журналистов он также раскрыл имеющиеся у США подсчеты о том, насколько велики потери России в войне.

​Год назад создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что он и его наемники начинают «марш справедливости» на Москву для смещения российского военного руководства. Ранним утром 24 июня вагнеровцы по сути взяли под контроль Ростов-на-Дону. Тем же вечером бунт закончился. Вскоре после этого империя Пригожина прекратила существование, а сам он тем же летом погиб в загадочной авиакатастрофе в Тверской области.