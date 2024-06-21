В Латвии снова набирает силу эпидемия "спайса" - младшей из госпитализированных всего 13 лет

Только вечером во вторник в округе торгового центра Origo были спасены десять подростков с передозировкой, которые, возможно, приняли целый коктейль наркотиков.

Заместитель руководителя Центра управления поддержкой бригад NMPD Илона Индриксоне указывает: "Это был вторник, в 18:00 получили несколько звонков о том, что в округе Origo есть дети, находящиеся под воздействием наркотических веществ. В итоге было около десяти детей. К сожалению, большая часть уже была в критическом состоянии, младшему ребенку было 13 лет, это была девочка".

Какие наркотики принимали подростки, на месте известно не стало. Но врачи отмечают, что подростки и даже дети в последнее время употребляют все более сильные наркотики и самым разным образом, смешивая все вместе.

Детская больница, в которую во вторник были доставлены подростки с передозировкой, поясняет, что подростки накурились обработанной марихуаны. В полиции говорят - с тех пор, как во многих странах ЕС, например в Чехии, была легализована марихуана, ее можно купить на каждом углу, но она не имеет сильного воздействия, поэтому дилеры обрабатывают ее синтетическими веществами - добавляют "спайс", чтобы она была крепче. Потом ее шлют по почте в Латвию, где покупатели дальше продают ее через чаты в Telegram. Часто дилерами являются сами подростки.

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