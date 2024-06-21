Что скрывается в опасном наркотике, по поводу которого тревогу бьет Детская больница: версия полиции

Как сообщал телеканал TV3, в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) все чаще на скорой помощи привозят подростков в очень тяжелом состоянии, которые употребляли одурманивающие вещества неизвестного происхождения.

В июне этого года в BKUS привезли уже девять молодых людей с передозировкой наркотиков, все они находились в столь тяжелом состоянии, что некоторые попали в больницу повторно.

Одно из них в среду отпустили домой, но утром в четверг привезли обратно.

В целом с начала этого года в детскую больницу привезли 29 детей в возрасте от 13 до 18 лет с передозировкой наркотических веществ. Вызовы часто поступали с округи Рижского центрального вокзала, и среди подростков с передозировкой были и воспитанники получившего недавно печальную известность в связи с убийством мальчика-подростка юрмальского детского дома Sprīdītis.

Старший врач BKUS Ренату Снипе указала передаче, что большая часть детей не знала, что принимала, однако это серьезная угроза жизни, поэтому медучреждение обращается к подросткам и их родителям, так как в данный момент на рынке появилось что-то опасное.

Вещество, скорее всего, опрысканное наркотиком опиатного типа, в небольших дозах вызывает опасное для жизни состояние - остановку дыхания, сообщал ранее TV3.

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