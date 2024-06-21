У потребляющих наркотики серьезные проблемы со здоровьем могла вызвать марихуана плохого качества, смешанная с новыми психоактивными веществами или так называемым "спайсом", свидетельствуют наблюдения Госполиции.
Что скрывается в опасном наркотике, по поводу которого тревогу бьет Детская больница: версия полиции
Как агентству LETA подтвердил заместитель начальника управления по борьбе с тяжелыми и серийными преступлениями организованной преступности Сандис Радзиньш, в последнее время стражи порядка наблюдали случаи, когда к употребляющим наркотики попадала марихуана, смешанная со "спайсом", который
несколько лет назад был в Латвии очень популярным и продавался легально, он был запрещен только после поднятой медиками и полицией тревоги.
Такая марихуана могла быть ввезена из других стран, где доступна в медицинских целей, а для нелегальной торговли ее смешивают со "спайсом", чтобы усилить воздействие. При употреблении такого продукта, очевидно, возникают серьезные последствия для здоровья, отметил Радзиньш.
В то же время в данный момент Госполиция пока не констатировала в Латвии случаев, когда марихуану смешивали с синтетическими опиоидами.
Радзиньш повторил ранее сказанное полицейскими чиновниками, что часть наркобизнеса сейчас ведется в интернете и чатах в группах, что создает для стражей порядка определенные проблемы в раскрытии и расследовании преступлений, однако у полиции есть методы для задержания и этих преступников.
Как сообщал телеканал TV3, в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) все чаще на скорой помощи привозят подростков в очень тяжелом состоянии, которые употребляли одурманивающие вещества неизвестного происхождения.
В июне этого года в BKUS привезли уже девять молодых людей с передозировкой наркотиков, все они находились в столь тяжелом состоянии, что некоторые попали в больницу повторно.
Одно из них в среду отпустили домой, но утром в четверг привезли обратно.
В целом с начала этого года в детскую больницу привезли 29 детей в возрасте от 13 до 18 лет с передозировкой наркотических веществ. Вызовы часто поступали с округи Рижского центрального вокзала, и среди подростков с передозировкой были и воспитанники получившего недавно печальную известность в связи с убийством мальчика-подростка юрмальского детского дома Sprīdītis.
Старший врач BKUS Ренату Снипе указала передаче, что большая часть детей не знала, что принимала, однако это серьезная угроза жизни, поэтому медучреждение обращается к подросткам и их родителям, так как в данный момент на рынке появилось что-то опасное.
Вещество, скорее всего, опрысканное наркотиком опиатного типа, в небольших дозах вызывает опасное для жизни состояние - остановку дыхания, сообщал ранее TV3.
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