Во вторник вечером, 25 марта, в Риге на улице Йезупа Ранцана автомобиль скатился в Даугаву - об этом сообщили читатели портала TVNET.
ФОТО ⟩ Во вторник вечером в Риге автомобиль скатился в Даугаву
Как рассказала TVNET глава отдела профилактики и информирования общества Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме, вызов на улицу Йезупа Ранцана поступил в 20:45.
По информации, полученной от заявителя, в воду скатилась машина. Когда были сделаны фотографии, пожарные-спасатели еще работали на месте происшествия, чтобы извлечь автомобиль из реки.
На данный момент нет данных о пострадавших в результате инцидента.
Галерея: Автомобиль скатился в Даугаву
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!