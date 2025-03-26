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ФОТО Во вторник вечером в Риге автомобиль скатился в Даугаву

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Фото статьи
Фото: TVNET aculiecinieka foto

Во вторник вечером, 25 марта, в Риге на улице Йезупа Ранцана автомобиль скатился в Даугаву - об этом сообщили читатели портала TVNET.

Как рассказала TVNET глава отдела профилактики и информирования общества Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме, вызов на улицу Йезупа Ранцана поступил в 20:45.

По информации, полученной от заявителя, в воду скатилась машина. Когда были сделаны фотографии, пожарные-спасатели еще работали на месте происшествия, чтобы извлечь автомобиль из реки.

На данный момент нет данных о пострадавших в результате инцидента.

Галерея: Автомобиль скатился в Даугаву

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