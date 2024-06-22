Фото В Латвии выявлено очень опасное заболевание растений. Как обнаружить зараженный томат или перец?

Представители службы поясняют, что предписанные фитосанитарные меры эквивалентны мерам, предусмотренным в других странах ЕС, когда растения после обнаружения вредного организма не уничтожаются, а получают их урожай.

В магазины могут поступать томаты из места выращивания, где обнаружен вирус бурой пятнистости томатов.

Поэтому, чтобы не допустить распространения вируса на другие места производства томатов, важно соблюдать строгие правила гигиены в зараженной теплице – рабочие должны дезинфицировать руки, одежда должна быть чистой и не должна контактировать с потенциально зараженными томатами, а также должны применяться специальные меры гигиены к материалам и средствам упаковки и транспортировки.

Вирус бурой пятнистости томата был впервые обнаружен в 2014 году в Израиле. В течение года он распространился по всей стране и теперь распространился на многие другие страны.

Вирус также обнаруживается в семенах, чаще всего импортируемых из Китая, Израиля, Перу, Индии и Турции.

В Эстонии вирус был обнаружен в производственной теплице в 2021 году и в трех теплицах по выращиванию томатов в 2022 году. В этом году Служба защиты растений Литвы сообщила об обнаружении вируса в теплице у одного сорта томатов.

Представители службы поясняют, что с 2020 года VAAD следит за выявлением этого вируса в Латвии, отбирая пробы у саженцев и растений-производителей. В последние годы семена томатов и перца также проверялись на наличие вируса.