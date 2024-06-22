В Латвии первый случай заражения вирусом бурой пятнистости томата выявлен в одной теплице по выращиванию томатов. В ней были приняты фитосанитарные меры, сообщили представители Государственной службы защиты растений (VAAD).
Фото ⟩ В Латвии выявлено очень опасное заболевание растений. Как обнаружить зараженный томат или перец?
Представители службы отмечают, что вирус бурой пятнистости томатов является особо разрушительным и быстро распространяющимся вредителем в Евросоюзе (ЕС), повреждающим томаты и перец.
Вирус не опасен для человека, и плоды можно есть. Это ухудшает качество плодов и приводит к потерям урожая. Вирус передается семенами и механическим путем - через инструменты, руки, одежду, при непосредственном контакте растений друг с другом, а также через посадочный материал - рассаду и прививки. Этот вирус переносится белокрылками и насекомыми-опылителями.
Представители VAAD отмечают, что вирус легко распространяется в одном месте выращивания, а также переносится в другие теплицы, если не строго соблюдать гигиенические требования. Также вирус сохраняется в растительных остатках в почве в течение нескольких месяцев.
В теплице, где выявлен вирус, зараженные растения можно оставить до конца сезона сбора плодов, после чего зараженные растения необходимо уничтожить, а теплицу, рабочую одежду, упаковку и инструменты продезинфицировать. Также в конце сезона сбора урожая следует уничтожить питательный субстрат, чтобы предотвратить распространение вируса бурой пятнистости томатов.
Представители службы поясняют, что предписанные фитосанитарные меры эквивалентны мерам, предусмотренным в других странах ЕС, когда растения после обнаружения вредного организма не уничтожаются, а получают их урожай.
В магазины могут поступать томаты из места выращивания, где обнаружен вирус бурой пятнистости томатов.
Поэтому, чтобы не допустить распространения вируса на другие места производства томатов, важно соблюдать строгие правила гигиены в зараженной теплице – рабочие должны дезинфицировать руки, одежда должна быть чистой и не должна контактировать с потенциально зараженными томатами, а также должны применяться специальные меры гигиены к материалам и средствам упаковки и транспортировки.
Вирус бурой пятнистости томата был впервые обнаружен в 2014 году в Израиле. В течение года он распространился по всей стране и теперь распространился на многие другие страны.
Вирус также обнаруживается в семенах, чаще всего импортируемых из Китая, Израиля, Перу, Индии и Турции.
В Эстонии вирус был обнаружен в производственной теплице в 2021 году и в трех теплицах по выращиванию томатов в 2022 году. В этом году Служба защиты растений Литвы сообщила об обнаружении вируса в теплице у одного сорта томатов.
Представители службы поясняют, что с 2020 года VAAD следит за выявлением этого вируса в Латвии, отбирая пробы у саженцев и растений-производителей. В последние годы семена томатов и перца также проверялись на наличие вируса.
Симптомы у томатов
Симптомы ToBRFV могут различаться в зависимости от сорта или гибрида томата. Первые симптомы появляются на листьях, позже поражается стебель. Во многих случаях симптомы можно увидеть только на плодах. Наиболее типичные симптомы на плодах — неравномерная окраска, бурые круглые пятна и шероховатая поверхность ("морщинистая").
- Плоды могут деформироваться и созревать неравномерно.
- Первые симптомы появляются на листьях и стеблях. Образуются хлоротичные пятна. Со временем хлороз может перейти в некроз. При некрозе листья вянут.
- Листья сморщены или деформированы, в некоторых случаях сужены.
- На стебле могут появиться бурые некротические пятна.
Симптомы у перца - деформируются листья, они желтеют и появляются мозаичные пятна. Плоды деформируются, появляются желтые или коричневые участки или зеленые полосы.
Представители службы подчеркивают, что для получения максимально качественного посадочного материала садоводам следует приобретать семена томатов с приложенными паспортами растений.
К каждому пакетику можно не прикладывать паспорт растения, но в точку продажи должны поступать семена с паспортом растения. Паспорта растений удостоверяют, что семена и растения, из которых они получены, были проверены и проверены во время роста, в том числе на наличие этого вируса.
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