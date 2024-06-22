Прокуратура начала уголовный процесс против Андрея Мамыкина

На этой неделе прокуратура приняла решение возбудить уголовный процесс в отношении бывшего депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина, сбежавшего в Россию, за героизацию и оправдание военных преступлений, совершенных государством-агрессором в Украине.
Андрея Мамыкина вызвали в прокуратуру для предъявления обвинительного заключения, подтвердили в прокуратуре. При этом агентству LETA не удалось выяснить, объявлен ли Мамыкин в розыск или это будет сделано позже.
Ранее сообщалось, что служба государственной безопасности (VDD) начала уголовный процесс против бывшего политика Андрея Мамыкина за возможное прославление и оправдание совершенных Россией в Украине преступлений.
Уголовное дело в отношении Мамыкина было возбуждено по ст. 74.1 Уголовного закона после того, как служба оценила его недавние высказывания на нескольких лояльных Кремлю российских телеканалах и в социальных сетях.
Служба государственной безопасности констатировала высказывания Андрея Мамыкина, которые, по ее мнению, поддерживают и прославляют войну, развязанную Россией в Украине.
21 сентября прошлого года в пропагандистской программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" российского телеканала "Россия 1" Мамыкин высказал мнение, что Россия "совершает великое и священное дело в Украине".
Самым суровым наказанием, предусмотренным Уголовным законом, является лишение свободы на срок до пяти лет.
Бывший латвийский политик Мамыкин в последнее время заявлял кремлевским пропагандистским СМИ, что переехал жить в Россию, "чтобы его сыновья не участвовали в гей-парадах".
В интервью он именует вторжение России в Украину используемыми в России терминами, то есть спецоперацией, и выражает уверенность, что в Латвии будут восстановлены памятники, установленные в свое время советской властью.
Принятые Сеймом в апреле прошлого года поправки к закону о гражданстве предусматривают лишение гражданства Латвии лица, оказавшего существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку государствам или лицам, осуществлявшим геноцид, преступления против мира, преступления против человечества, военные преступления, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному строю действия; или же если лицо само участвовало в совершении таких действий. При этом в случае лишения гражданства Латвии это лицо не становится лицом без гражданства согласно принципу, который следует из конвенции ООН о сокращении лиц без гражданства.
Как свидетельствует информация из архива агентства LETA, Мамыкин родился в 1976 году. В Латвийском университете получил степень магистра филологии. Несколько лет Мамыкин проработал в журналистике.
В 2014 году он баллотировался на выборах в Европарламент по списку социал-демократической партии "Согласие " и был избран. В 2018 году на выборах в Сейм он баллотировался уже по списку Русского союза Латвии, но в парламент не прошел.
В 2021 году Мамыкин приступил к работе в Государственной инспекции труда в качестве руководителя по стратегической коммуникации, однако не выдержал проверочного срока.
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