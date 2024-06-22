Прокуратура начала уголовный процесс против Андрея Мамыкина

В интервью он именует вторжение России в Украину используемыми в России терминами, то есть спецоперацией, и выражает уверенность, что в Латвии будут восстановлены памятники, установленные в свое время советской властью.

Принятые Сеймом в апреле прошлого года поправки к закону о гражданстве предусматривают лишение гражданства Латвии лица, оказавшего существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку государствам или лицам, осуществлявшим геноцид, преступления против мира, преступления против человечества, военные преступления, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному строю действия; или же если лицо само участвовало в совершении таких действий. При этом в случае лишения гражданства Латвии это лицо не становится лицом без гражданства согласно принципу, который следует из конвенции ООН о сокращении лиц без гражданства.

Как свидетельствует информация из архива агентства LETA, Мамыкин родился в 1976 году. В Латвийском университете получил степень магистра филологии. Несколько лет Мамыкин проработал в журналистике.

В 2014 году он баллотировался на выборах в Европарламент по списку социал-демократической партии "Согласие " и был избран. В 2018 году на выборах в Сейм он баллотировался уже по списку Русского союза Латвии, но в парламент не прошел.

В 2021 году Мамыкин приступил к работе в Государственной инспекции труда в качестве руководителя по стратегической коммуникации, однако не выдержал проверочного срока.

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