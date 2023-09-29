Служба государственной безопасности начала уголовный процесс против Андрея Мамыкина

Уголовное дело в отношении Мамыкина было возбуждено по ст. 74.1 Уголовного закона после того, как служба оценила его недавние высказывания на нескольких лояльных Кремлю российских телеканалах и в социальных сетях. Служба государственной безопасности констатировала высказывания Андрея Мамыкина, которые, по ее мнению, поддерживают и прославляют войну, развязанную Россией в Украине.

Дополнительную информацию о ходе расследования VDD будет предоставлять по мере продвижения уголовного дела. Служба напоминает, что никто не может считаться виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Напомним, в четверг, 21 сентября, бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин принял участие в программе российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Ранее Мамыкин в интервью другому кремлевскому пропагандистскому изданию "Спутник" заявил, что переехал в Россию. После переезда он дал интервью нескольким российским и белорусским пропагандистским изданиям.