Служба государственной безопасности начала уголовный процесс против Андрея Мамыкина

В пятницу, 29 сентября, Служба государственной безопасности (VDD) начала уголовный процесс против бывшего политика Андрея Мамыкина за возможное прославление и оправдание совершенных Россией в Украине преступлений.
Уголовное дело в отношении Мамыкина было возбуждено по ст. 74.1 Уголовного закона после того, как служба оценила его недавние высказывания на нескольких лояльных Кремлю российских телеканалах и в социальных сетях. Служба государственной безопасности констатировала высказывания Андрея Мамыкина, которые, по ее мнению, поддерживают и прославляют войну, развязанную Россией в Украине.
Дополнительную информацию о ходе расследования VDD будет предоставлять по мере продвижения уголовного дела. Служба напоминает, что никто не может считаться виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
Напомним, в четверг, 21 сентября, бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин принял участие в программе российского пропагандиста Владимира Соловьева.
Ранее Мамыкин в интервью другому кремлевскому пропагандистскому изданию "Спутник" заявил, что переехал в Россию. После переезда он дал интервью нескольким российским и белорусским пропагандистским изданиям.
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