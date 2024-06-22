В Таллиннской тюрьме найден мертвым 23-летний экс-блогер

Тело было найдено в запертой камере для арестованных, где помимо умершего был размещен еще один заключенный. Речь идет о задержанных, которые вместе находились в одной камере с начала июня.

Потерпевший был арестован за преступление, связанное с наркотиками, и ранее уже наказывался в уголовном порядке.

Таллиннская тюрьма для установления обстоятельств смерти возбудила уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, которая касается убийства. Уголовное производство находится в ведении Пыхьяской окружной прокуратуры.

В январе Elu24 писал, что при обыске дома Колька был обнаружен 291 грамм каннабиса. Кроме того, у него дома было обнаружено 10 таблеток, содержащих наркотическое вещество МДМА.

Бывший ютубер был приговорен Харьюским уездным судом к 4 годам и 11 месяцам тюремного заключения. Кольк должен был выйти на свободу в июле.

По данным канцлера юстиции, в период с 01.09.2021 по 01.09.2022 года в тюрьмах Эстонии скончались тринадцать человек. Восемь из них умерли от проблем со здоровьем, а пять человек совершили самоубийство. С 2011 года в тюрьмах Эстонии не было случаев убийств.

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