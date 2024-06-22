Украина получила из Сербии боеприпасы на 800 млн евро. Все благодаря посредникам

Президент Сербии Александр Вучич назвал цифру в 800 млн евро "в целом точной". Он отметил, что экспорт амуниции - "часть экономического возрождения" страны. По его словам, власти не имеют отношения к тому, куда поставляемые боеприпасы поступают после продажи.

"Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать их в Украину или РФ. Но у нас было много контрактов с США, Испанией, Чехией и другими. Что они в конечном итоге сделают с боеприпасами - их дело", - сообщил Вучич Financial Times.

"Моя работа в том, чтобы гарантировать, что мы законно обращаемся с боеприпасами, что мы их продаем. Я должен заботиться о своих людях. Это все, что я могу сказать. У нас есть друзья в Киеве и в Москве. Это наши братья-славяне", - добавил глава Сербии.

Вучич также уточнил, что 800 миллионов евро - сумма не за год, а, "может быть, за два или три года, что-то в этом роде". По мнению опрошенных Financial Times дипломатов и аналитиков, участие Сербии в поставках амуниции в Украину так завуалировано, что официальные данные этого даже не отражают.

Сербия не является членом НАТО или ЕС. Как отмечает FT, Вучич "сопротивляется давлению Запада", призывающего присоединиться к санкциям против РФ. Он также не запрещал авиакомпаниям из РФ совершать полеты в страну, несмотря на то что выступает за вступление в ЕС.

Из самой Сербии также поступают многочисленные сообщения о поддержке России и оккупационной армии РФ в Украине.

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