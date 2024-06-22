Бюро внутренней безопасности просит обвинить двух полицейских

В ходе расследования IDB установлено, что один из сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей по контролю за дорожным движением в корыстных целях не составил протокол об административном правонарушении на некоего водителя транспортного средства.

Другой полицейский поддержал бездействие первого, то есть невыполнение действий, требуемых от должностного лица в соответствии с законом.

В минувшие сутки в стране зарегистрировано 146 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 14 человек, сообщает Государственная полиция.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 477 протоколов, в том числе 212 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

В пятницу начато четыре административных и шесть уголовных процессов за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а также один уголовный процесс за вождение в состоянии наркотического опьянения.

Во время праздников до 25 июня Государственная полиция усилила контроль участников дорожного движения, а также проводит усиленные проверки, чтобы убедиться в том, что водители не находятся в состоянии алкогольного опьянения.

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