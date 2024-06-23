Видео В прошлом году в центр для молодежи в Риге попали 168 подростков

В Риге, на улице Гауяс, 15, находится единственный в Латвии "центр содержания молодежи", куда в прошлом году попали 168 несовершеннолетних. Рига - единственный город, где эту функцию берет на себя Государственная полиция, которую сейчас планируют освободить от работы с агрессивной и нетрезвой молодежи. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Первоначально полиция ищет возможность отвезти несовершеннолетнего к законным опекунам или в кризисный центр.
Только когда это не удается, подросток попадает в этот центр.
"Самая большая проблема - когда они проявляют агрессию, а учреждение не принимает их, потому что там есть другие дети. Если поместить такого условного ребенка, 17-летнего подростка, находящегося под воздействием алкоголя, к другим, это будет большой "бардак".
Полиция должна гладить, кормить и стирать", - делится начальник Рижского регионального управления Госполиции Юрис Стальгевич.
Молодые люди проводят в помещении под присмотром полиции в среднем 11 часов.
В прошлом году в центр поместили 168 несовершеннолетних. Около четверти находились под воздействием одурманивающих веществ, а значительную группу молодежи, помещают в центр повторно. До конца этого года планируется найти новое решение этой проблемы.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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