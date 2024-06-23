Видео В прошлом году в центр для молодежи в Риге попали 168 подростков

В Риге, на улице Гауяс, 15, находится единственный в Латвии "центр содержания молодежи", куда в прошлом году попали 168 несовершеннолетних. Рига - единственный город, где эту функцию берет на себя Государственная полиция, которую сейчас планируют освободить от работы с агрессивной и нетрезвой молодежи. Об этом сообщает TV3 Ziņas.