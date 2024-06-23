Саманта Тина рассказала о жизни после свадьбы

В конце прошлого года певица Саманта Тина вышла замуж. В беседе с изданием Patiesā Dzīve она рассказывает, как новый статус изменил ее жизнь.
Саманта открыто рассказала, что изменилось в ее жизни после того, как она стала женой:
"Если кто-то ответит, что ничего не изменилось, то они несут чушь или что-то было не так в этих отношениях еще до заключения брака. Потому что брак несет в отношениях еще одну ответственность, и я как женщина испытываю гордость за свой новый статус - жена.
Сейчас многие пары живут в незарегистрированных отношениях, но - как представить человека, с которым просто живешь?
Кто он для тебя - друг? Но у тебя уже есть несколько друзей, так зачем же делить постель с этим? И кто тогда ты для него?
Сожитель? Услышав это, женщина автоматически протестует - нет, это не так! Но почему бы и нет - ваш друг не берет на себя ответственность за вас.
После расставания с мужчиной, с которым у меня были долгие отношения, я захотела жить одна. Со временем я поняла, что это просто фантастика. Свобода делать то, что я хочу, никаких обязательств друг перед другом. Поэтому я даже не жажду новых отношений.
Но когда ты снова к ним готов, к тебе посылают человека.
Поначалу я была весьма удивлена тем, что он безоговорочно принял мои условия - никакой совместной жизни, никакой близости до свадьбы. Ну как это?! Когда позже он признался, что уже через пару месяцев после нашего знакомства без сомнений знал, что я стану его женой, я поняла, что правила послужили цели.
Мой муж действительно очень преданный своему делу, я все больше и больше ценю все, что он готов для меня сделать, и очень уважаю его. Именно уважение должно быть основой отношений, к сожалению реальность подтверждает, что они по большей части основаны на сексе.
Когда большая страсть проходит, хочется поговорить, но оказывается, что говорить не о чем. Поэтому я благодарна, что мне дали человека, с которым интересно. И так же, как я с гордостью произношу слова "мой муж", он произносит - "моя жена".
Полную версию интервью с Самантой Тиной читайте в свежем номере журнала Patiesā Dzīve!
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