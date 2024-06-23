Саманта Тина рассказала о жизни после свадьбы

Саманта открыто рассказала, что изменилось в ее жизни после того, как она стала женой:

"Если кто-то ответит, что ничего не изменилось, то они несут чушь или что-то было не так в этих отношениях еще до заключения брака. Потому что брак несет в отношениях еще одну ответственность, и я как женщина испытываю гордость за свой новый статус - жена.

Сейчас многие пары живут в незарегистрированных отношениях, но - как представить человека, с которым просто живешь?

Кто он для тебя - друг? Но у тебя уже есть несколько друзей, так зачем же делить постель с этим? И кто тогда ты для него?

Сожитель? Услышав это, женщина автоматически протестует - нет, это не так! Но почему бы и нет - ваш друг не берет на себя ответственность за вас.