Украинские дроны атаковали Брянскую и Смоленскую области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и губернатор Смоленской области Василий Анохин написали в своих Telegram-каналах, что все дроны были сбиты средствами ПВО.

Однако утверждения российских чиновников о том, что все украинские беспилотники были сбиты в результате таких атак, зачастую не соответствуют действительности.

В Минобороны России заявили, что над Липецкой и Тульской областями было сбито несколько беспилотников.

О том, был ли какой-либо ущерб или жертвы в результате этих атак, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 21 июня, в ходе совместной операции ВМС и СБУ был уничтожен склад ударных беспилотников Shahed в Краснодарском крае России.

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