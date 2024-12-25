Россия объявила в розыск оппозиционера Илью Яшина

Карточка Яшина была внесена в базу данных разыскиваемых МВД России в среду, 25 декабря, сообщает "Медиазона".

В карточке написано, что Яшин разыскивается "по статье УК", но официально о новом уголовном деле не было объявлено.

Яшин заявил изданию "Медиазона", что ничего не знает о том, что против него в России вновь возбуждено уголовное преследование.

"Но, видимо, по-тихому возбудили уголовное дело, чтобы арестовать сразу в аэропорту, если я решу вернуться в Россию. Не удивлен, конечно. Этого следовало ожидать", - сказал он.

В конце 2022 года Яшина приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы за распространение "фейковых новостей" о российской армии. В августе этого года он был освобожден вместе с другими политзаключенными в рамках обмена между Россией и странами Запада.

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