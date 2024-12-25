Одна из российских ракет, использованных 25 декабря в массированной атаке на Украину, нарушила воздушное пространство Молдовы. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает агентство LETA.
Российская ракета нарушила воздушное пространство Молдовы
"В то время как наши страны празднуют Рождество, Кремль выбирает разрушение - атакует энергетическую инфраструктуру Украины, а [российская] ракета нарушает воздушное пространство Молдовы", - написала Санду на платформе X.
Она назвала нападение нарушением международного права.
"Молдова осуждает такие действия и выражает полную солидарность с Украиной", - подчеркнула Санду.
Сообщается, что одна из российских ракет, пролетев над Украиной, вошла в воздушное пространство Молдовы и Румынии, а затем вернулась в Украину.
При этом Министерство обороны Румынии заявило, что нарушений воздушного пространства Румынии зафиксировано не было.
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