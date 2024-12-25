Российская ракета нарушила воздушное пространство Молдовы

"В то время как наши страны празднуют Рождество, Кремль выбирает разрушение - атакует энергетическую инфраструктуру Украины, а [российская] ракета нарушает воздушное пространство Молдовы", - написала Санду на платформе X.

Она назвала нападение нарушением международного права.

"Молдова осуждает такие действия и выражает полную солидарность с Украиной", - подчеркнула Санду.

Сообщается, что одна из российских ракет, пролетев над Украиной, вошла в воздушное пространство Молдовы и Румынии, а затем вернулась в Украину.

При этом Министерство обороны Румынии заявило, что нарушений воздушного пространства Румынии зафиксировано не было.

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