Что стало с ЧВК "Вагнер" после прошлогоднего мятежа

Минобороны взяло под контроль деятельность всех российских ЧВК

Мятеж, инициированный Пригожиным, был обречен на провал, уверен журналист-расследователь Денис Коротков. Он изучал и освещал деятельность ЧВК "Вагнер" на протяжении почти 10 лет, начиная с появления российских наемников на Ближнем Востоке. Отряд Пригожина, по мнению Короткова, рисковал "затеряться в большой Москве", так как ни один высокопоставленный чиновник в правительстве РФ не решился поддержать мятежников. Впрочем, добавляет журналист-расследователь, никто не знает, как в экстремальной ситуации повели бы себя различные структуры, если бы Пригожин с наемниками все-таки дошел до столицы и захватил, например, здание Минобороны. В итоге создатель ЧВК "Вагнер" отступил, рассчитывая, что сохранит в зоне своего влияния Африку, полагает Коротков.

Подобные мятежи могут повториться из-за "институциональной дисфункции российских силовых ведомств", считает эксперт по внешней и оборонной политике и ВПК Павел Лузин. "Люди там не выполняют свой служебный долг, они начинают шевелиться только по приказу", - говорит эксперт, приводя в пример теракт в "Крокус Сити Холле".

Лузин считает, что "Вагнер" изначально не был "частной военной компанией", так как деятельность наемников координировала одна из российских спецслужб. Контроль над различными ЧВК после "марша справедливости" Пригожина, полагает он, попытались усилить. "Ситуацию с мятежом можно трактовать и как межведомственный клинч, и как почти всегда выходящую из-под контроля "гапоновщину", - говорит военный аналитик.

Коротков считает, что с военной точки зрения, ЧВК "Вагнер" была эффективной в плане сохранения "основного костяка": многие из военных обладали боевыми навыками еще со времени деятельности на Ближнем Востоке: "Пригожин относился к ЧВК, как к частному предприятию: заботился, чтобы его люди были вооружены, по возможности подготовлены". Для Минобороны, по мнению Короткова, человеческий ресурс не представляет особой важности, так как федеральный орган власти обладает различными возможностями, чтобы его восполнить.

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