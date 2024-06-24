Пожар в Крустпилсской волости: загорелись микроавтобус, стена пристройки и хозпостройка

Этой ночью в 4:18 VUGD получила вызов в Крустпилсскую волость Екабпилсского края, где одновременно в трех разных местах, расположенных примерно в 200 метрах друг от друга, горели микроавтобус на площади 10 кв. м, стена пристройки на площади 10 кв. м и хозпостройка на площади 30 кв. м. В 6:39 возгорания были ликвидированы.

Сегодня утром в 6:35 поступил вызов на ул. Таутас в Даугавпилсе, где на третьем этаже пятиэтажного жилого дома был замечено задымление. Проникнув в квартиру с помощью выдвижных лестниц, пожарные установили, что в квартире горит оставленная без присмотра на плите еда на площади 0,5 кв. м. Из задымленной квартиры пожарные спасли человека, которого передали медикам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Через 30 минут работы на месте происшествия завершились.