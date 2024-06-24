Пожар в Крустпилсской волости: загорелись микроавтобус, стена пристройки и хозпостройка

Ночью в Крустпилсской волости Екабпилсского края пожарные одновременно тушили микроавтобус, стену пристройки и хозяйственную постройку, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Илзе Даме.
Этой ночью в 4:18 VUGD получила вызов в Крустпилсскую волость Екабпилсского края, где одновременно в трех разных местах, расположенных примерно в 200 метрах друг от друга, горели микроавтобус на площади 10 кв. м, стена пристройки на площади 10 кв. м и хозпостройка на площади 30 кв. м. В 6:39 возгорания были ликвидированы.
Сегодня утром в 6:35 поступил вызов на ул. Таутас в Даугавпилсе, где на третьем этаже пятиэтажного жилого дома был замечено задымление. Проникнув в квартиру с помощью выдвижных лестниц, пожарные установили, что в квартире горит оставленная без присмотра на плите еда на площади 0,5 кв. м. Из задымленной квартиры пожарные спасли человека, которого передали медикам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Через 30 минут работы на месте происшествия завершились.
Вскоре после полуночи пожарные получили вызов в Скултскую волость Лимбажского края, где горела крыша одноэтажного жилого дома на площади 30 кв. м, пристройка на площади 36 кв. м, сарай на площади 36 кв. м и теплица на площади 20 кв. м. В тушении пожара принимало участие и общество добровольных пожарных Туи. В 5:06 работы на месте происшествия были завершены.
Незадолго до полуночи пожарные отправились в Гаркалнскую волость Ропажского края, где в одноэтажном жилом доме горело утепление перегородки на площади 1 кв. м. В пожаре пострадали два человека, которые были переданы медикам NMPD. Через полтора часа работы на месте происшествия были завершены.
За прошедшие сутки VUGD получила 99 вызовов: 28 на тушение пожаров, 31 на спасательные работы, еще 40 вызовов оказались ложными.
Пожарные 20 раз выезжали на вызовы, в которых костер был принят за пожар
В Янову ночь жители 20 раз вводили сотрудников VUGD в заблуждение, приняв дым или отблески пламени от костров за пожар, сообщила представитель VUGD Илзе Даме.
Вчера было получено 40 ложных вызовов, 20 из которых были связаны с тем, что жители приняли дым или отблески пламени от костров за пожар.
Прибывшие на место спасатели установили, что жители развели костер и угрозы не существует.
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