В оккупированном Россией Севастополе объявлен режим ЧС

Глава оккупационной администрации Михаил Развожаев подписал распоряжение об объявлении режима ЧС до дальнейших распоряжений.

Как уже сообщалось, в воскресенье обломки сбитой ракеты на пляже в Севастополе в оккупированном Крыму убили четырех человек, еще 151 человек получил ранения. 79 из них по-прежнему находятся в больнице.

21 пострадавший, получивший самые тяжелые травмы, будет перевезен в Москву.

Пляж в Севастополе после произошедшего закрыт.

Режим ЧС ограничивает определенные конституционные свободы, в том числе свободу на передвижение.

Изначально ответственность за сбитую ракету взяла на себя российская армия, однако затем отозвала свое сообщение, заявив, что украинцы целились по мирным жителям.

Эти утверждения скептически восприняли даже российские пропагандистские блогеры, или так называемые "военкоры", которые указали, что вблизи находится несколько российских военных объектов.

Севастополь - главная база Черноморского флота РФ, и возле города находится военный аэродром.

Российская армия использует оккупированную территорию Крыма для налетов на Украину, поэтому она стала легитимной целью для ответных ударов ВСУ.

US ATACMS Cluster munitions strike Russian Civillians on a beach near Sevastapol



A US recon drone had scouted the area.



5 are dead, including children, 124 people have been reported injured five of them children who are in intensive care.



US weapon, US Intel, Russian Dead. pic.twitter.com/z0rBbqrE8q — Chay Bowes (@BowesChay) June 23, 2024

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