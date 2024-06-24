Пожару присвоена третья степень сложности.

Локализовать пожар пока не удается

По данным Telegram-канала Baza, пострадал как минимум один человек, надышавшись дымом, однако точное число пострадавших неизвестно. По словам губернатора Воробьева, 34-летний мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации, его подключили к ИВЛ. Также угарным газом отравились двое пожарных, однако от госпитализации они отказались.

Baza отмечает, что локализовать пожар не удается - огонь уходит по перекрытиям. Площадь пожара, по данным МЧС России, выросла до 4500 квадратных метров.

Позднее холдинг "Росэлектроника" заявил, что горящее здание не имеет отношения к занимающемуся разработкой электронно-лучевых приборов и полупроводниковых лазеров НИИ "Платан", как сообщалось ранее, а также к оборонной промышленности. Там рассказали, что в 1990-е годы оно перешло в частную собственность.

Работавшие в здании собеседники Telegram-канала Shot рассказали, что в нем располагались самые разные производства: цеха по металлообработке, различные конвейеры, сварочные и токарные цеха, мебельное производство. В комплексе размещалась фирма, занимающаяся промышленными стиральными машинами, и другие. Издание приводит слова информированного источника о том, что причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности. Возгорание могло начаться в помещении, где собирали налобные фонари: работники предприятия, возможно, забыли выключить оборудование и ушли со своих рабочих мест.

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